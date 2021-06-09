Работники международной организации: в Афганистане боевики застрелили 10 саперов во время работы

В Афганистане боевики во вторник, 8 июня, убили 10 саперов, работавших в агентстве по разминированию. Трагедия произошла в провинции Баглан.
Кроме того, боевики ранили 14 человек. По данным местных властей, нападение совершили представители "Талибана". В то же время их представитель сообщил, что необходимо выяснить детали инцидента.
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Ответственности за нападение, на данный момент, на себя никто не взял.
По данным полицейского Джаведа Башарата, все погибшие были из международной организации по разминированию Halo Trust. На территории Афганистана работают примерно 2600 ее сотрудников.
Что происходит в Афганистане
- В районе Кайсар 7 июня взорвался заминированный автомобиль. Жертвами стали не менее 10 сотрудников афганских сил безопасности. Однако некоторые источники сообщают, что погибших – не менее 30.
- В Кабуле в июне также взорвали автобус с известной телеведущей Миной Хайри. Медийщица и ее мама – погибли. Кроме того, известно еще о 3 жертвах.
- Также в Кабуле в мае прогремел взрыв в мечети Хаджи Бахши. Жертвами стали не менее 12 человек.