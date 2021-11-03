В Афганистане – экономический кризис: талибы запретили использование иностранной валюты в стране

"Талибан" 15 августа вошел в столицу Афганистана - Кабул и установил там свою власть. Росле этого в стране начал разворачиваться серьезный экономический кризис.

На этом фоне боевики решили запретить использование иностранной валюты, что может еще больше навредить государству. Так как доллары США широко используются на рынках Афганистана.

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Американская валюта также часто используется для торговли в районах, прилегающих к соседним странам, в частности Пакистану.

Исламский Эмират предписывает всем гражданам, лавочникам, торговцам, бизнесменам и общественности теперь проводить все транзакции в афгане и строго воздерживаться от использования иностранной валюты,

– заявил официальный представитель талибов.

Забихуллы Муджахида добавил, что нарушителям грозит уголовная ответственность.

"Талибан" захватил Афганистан: коротко

Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Президент США планировал сделать это до 11 сентября 2021 года.

После этого талибы начали захватывать города в стране. 15 августа они вошли в столицу Кабул и заявили, что боевые действия закончились.

А уже через несколько дней, 19 августа, боевики движение "Талибан" объявили о создании в государстве Исламского эмирата Афганистан.