В Афганистане правительственные войска ликвидировали 6 боевиков Талибана закладывавших мины

На севере Афганистана боевики Талибана пытались заложить мины вдоль дороги, которая соединяет провинцию Кандуз со столицей Кабулой. Правительственные войска вовремя отреагировали на инцидент.

Бойцы правительства нанесли сокрушительный авиаудар по боевикам, ликвидировав сразу 6 талибанцев.

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Как стало известно правительственным военным из собственных источников, боевики занимались минирование автодороги.

Реагируя на слитую информацию, боевые самолеты нанесли по ним удар, уничтожив шестерых на месте,

– говорится в материале.

Ранее представители местных органов по оказанию помощи на севере Афганистана заявили, что тысячи семей переместили из-за того, что правительственные войска борются с боевиками Талибана за контроль над ключевым городом Кундуз.

Какова сейчас ситуация в Афганистане

С начала вывода возглавляемых США сил из Афганистана, Талибан захватил более 70 районов Афганистана, однако в течение последней недели правительственным силам удалось вернуть несколько из них под свой контроль.