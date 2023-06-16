Мирная миссия лидеров Африки: как этим может воспользоваться Украина

Лидеры африканских государств прибыли в Киев, чтобы представить собственный "мирный план" по войне России против Украины. Враг решил "поздравить" их баллистическими ракетами.

Сегодня утром, 16 июня, в Киеве встретили президента Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Он вместе с президентом Сенегала Маки Саллом возглавляют делегацию африканских стран. Почти сразу в столице объявили воздушную тревогу, последовавшую за взрывами и угрозой атаки баллистическими ракетами. 24 Канал объясняет, почему нервничают в Кремле и какую пользу может получить Украина от сегодняшних переговоров.

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Спикер МИД Украины Олег Николенко пояснил, что многие африканские страны сейчас придерживаются условной нейтральной позиции. Однако относительно роли ЮАР в "мирной инициативе" есть другие суждения.

Южно-Африканская Республика решила выбрать роль посредника после того, как посол США в ЮАР Рубен Бригете обвинил руководство страны в военной поддержке России,

– считают специалисты.

Справка. Южно-Африканская Республика снабжала боеприпасы в Россию с помощью судна, которое в декабре прошлого года пришвартовалось к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне. Рамафоса отверг обвинения, однако на фоне того, что в августе в ЮАР состоится саммит БРИКС, на который предварительно приглашен Путин, опровержение выглядит не слишком убедительно.

Страна является подписантом Римского устава, поэтому на нее распространяется ордер на арест диктатора. Теперь Путина просят присоединиться к саммиту онлайн, чтобы арест не произошел.

Другие мотивы ЮАР

Следовательно, эксперты часто подозревают, что ЮАР хочет восстановить свою репутацию и взять на себя роль миротворца.

Посол Украины в ЮАР, Мозамбике и Ботсване Любовь Абравитова в комментарии 24 Канала отметила, что идея о мирной миссии существовала до скандала, но заявление американской стороны могло стимулировать ЮАР и ее главу Рамафалоса к более решительным действиям.

Я думаю, что идея о контактах между африканскими лидерами и с Россией, и с Украиной была до этого. То, что заявление американской стороны стимулировало президента Рамафоса присоединиться к такой инициативе – выглядит вполне вероятно,

– отмечает госпожа посол.

Госпожа посол отмечает, что обвинения со стороны США имели и другие неожиданные последствия, ведь 25 мая представительницу Украины пригласили на консультации в штаб-квартиру Африканского национального конгресса – партии власти в ЮАР.

Там Любовь Абравитова изложила африканским дипломатам украинскую позицию и рассказала, что сейчас переживает наше государство. встреча продолжалась 3 часа. Посол Украины смогла рассказать о позиции нашего государства, о причинах войны и других важных аспектах, ведь АНК в прошлом году назвал войну в Украине "конфликтом, который спровоцировали США и НАТО".

Какую выгоду получит Украина от визита "мирной миссии" африканских лидеров Исследовательница-африканистка Марта Олийнык-Демочко в первую очередь отмечает, что это возможность непосредственного контакта между государствами на уровне лидеров.

К слову, именно Рамафоса является главой этой партии. Поэтому сейчас мы наблюдаем за тем, что ЮАР становится все более склонной к диалогу.

Это хорошая возможность прямого контакта с африканскими лидерами на самом высоком уровне. Президентские визиты будут освещать медиа африканских стран и Украина таким образом сможет донести правду непосредственно до самих африканцев. Это возможность показать им, что на самом деле действует Россия, а не те пропагандистские лозунги, которые им транслирует террористическое государство через приготовленные СМИ,

– подчеркивает эксперт.

Однако если говорить о ЮАР, то в то, что эта поездка повлияет на позицию страны в отношении войны, не верит даже госпожа Украины Любовь Абравитова. В частности, потому, что партия власти считает то, что происходит в нашем государстве "прокси-войной".