И один в поле воин: агент "Атеш" устроил оккупантам засаду и взорвал их бензовозы

Боец движения "Атеш" взорвал бензовозы оккупантов. Для этого он устроил захватчикам засаду.

В "Атеше" поблагодарили за "хлопок" на Крымском мосту. Ведь оккупанты стали еще более уязвимыми на сухопутном коридоре.

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Агент "Атеш" взорвал российские бензовозы

Около 15:00 14 июля агент движения "Атеш" устроил засаду на колонну оккупантов и пустил в действие взрывчатку, взорвав вражеские бензовозы.

Результат: один сгорел полностью, второй сильно поврежден,

– рассказали в "Атеше".



"Атеш" взорвал бензовозы оккупантов / Фото "Атеш"

Подрыв произошел на полевой дороге в 2 километрах южнее села Князе-Григоровка Херсонской области.

"14 июля войдет в историю всего партизанского движения! Наши агенты в безопасности и готовы продолжить бороться против рашизма. Отдельно хотим поблагодарить умельцев за "хлопок" на Крымском мосту! Рашисты теперь куда более уязвимы на сухопутном коридоре", – подытожили партизаны.



Один из бензовозов полностью сгорел / Фото "Атеш"

Стоит прочесть Российские ДРГ пытались проникнуть в Украину с Севера: ВСУ усиливают позиции

Общие потери России в войне

По состоянию на утро 18 июля Силы обороны ликвидировали свыше 239 тысяч российских военных. Следует заметить, что реальная цифра потерь врага может быть значительно больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями.

Кроме того, украинские бойцы превратили в металлолом тысячи вражеских танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Самой дорогой потерей Кремля с начала полномасштабного вторжения остается крейсер "Москва". В целом ВСУ испепелили: