В Агентстве оборонных закупок без подписи "зависли" более полутысячи документов
Отстраненная руководитель Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марина Безрукова заявила, что сейчас без подписи находятся более полутысячи документов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Отмечается, что в Агентстве работают ревизоры из Минобороны.
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Что происходит в Агентстве оборонных закупок
Марина Безрукова рассказала, что в работе Агентства оборонных закупок возникли проблемы, ведь документы должен подписывать действующий руководитель.
На подписи висит 628 документов, из них срочных – 20. Документов, которые подлежат срочной подписи, – 110, документов на резолюцию – 454, служебных на оплату – 55,
– объяснила она.
Сейчас Безрукова отстранена от управления. По ее словам, назначение временно исполняющего обязанности руководителя АОЗ Арсена Жумадилова произошло незаконно – поэтому казначейство не может принимать от него платежные документы.
Марина Безрукова также добавила, что Жумадилов на работе "не появляется".
Он приходит иногда. Сегодня (30 января, – 24 Канал) его не было вообще. Это при том, что я весь день в офисе. Это то, что вообще абсолютно недопустимо,
– сказала чиновница.
По словам Безруковой, ситуация, которая сложилась вокруг Агентства оборонных закупок, вредит репутации страны. Она подчеркнула, что уже "получает очень плохие сигналы" от поставщиков, с которыми находится на связи.
К слову, ранее Марина Безрукова заявила, что еще с лета 2024 года сталкивалась с препятствиями в работе со стороны Министерства обороны. Кроме того, она утверждает, что министерство давало устные распоряжения, с кем заключать сделки.