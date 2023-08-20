Агентство оборонных закупок работает: в Минобороны объяснили нюансы

После скандала вокруг Минобороны с якобы закупкой яиц по 17 гривен было объявлено о создании еще одного Агентства оборонных закупок при министерстве. Глава ведомства Алексей Резников рассказал, что она будет отличаться от работающих сейчас закупок.

В интервью 24 Каналу министр сказал, что новое агентство будет заниматься ресурсным обеспечением, так называемым тыловым. Оно уже зарегистрировано, однако официальный старт работы планируется на осень 2023 года.

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Агентство оборонных закупок работает

Резников отметил, чтобы не путать оба агентства, ведь они – разные.

Агентство оборонных закупок работает. Она создана давно. Об этом я говорил с трибуны парламента, когда меня назначали министром. Она занимается закупкой оборонной: оружия и техники,

– заверил министр.

У этого агентства есть свой руководитель и заключены контракты. В частности, с французской компанией Nexter, производящей CAESAR. Также с компаниями Thales и Rheinmetall.

"Потом параллельно мы приняли решение создать второе агентство, которое будет заниматься ресурсным обеспечением, так называемым тыловым. Оно тоже зарегистрировано", – отметил Резников.

Когда запустят работу второго агентства

В январе 2023 года разразился скандал с закупками Минобороны. В СМИ опубликовали копию сделки , стоимость которой составляет 13,16 миллиарда гривен – об услугах организации питания для нескольких воинских частей. В соглашении якобы говорилось и о яйцах, которые стоили 17 гривен – это возмутило общество.

Второе агентство должен возглавить Арсен Жумадилов. Именно Резников предложил ему этот пост.

Это моя идея его пригласить на этот пост. Это моя была инициатива, а не кто-то решил его назначить. Арсен Жумадилов пришел ко мне. Я сказал: "Напиши мне план, как ты это видишь",

– рассказал министр.

Жумадилов расписал план, что и когда должно состояться. Вместе с министром обороны они проговорили, что будет создан наблюдательный совет. Арсен Жумадилов, согласно своему плану, запланировал начало работы агентства на осень 2023 года.

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"Осень 2023 года не наступила. Я надеюсь, что он будет руководителем и я его назначу своим приказом, у меня все документы готовы. Надеюсь, что он выполнит свои обязательства, которые мне предоставил, и она заработает", - сказал он. Резников.

Пока к работе не готов ни руководитель, ни агентство. Она не работает именно потому, что есть четко расписанные действия, которые следует выполнить до начала работы.

"Есть определенные процедурные вещи, в том числе и постановление правительства, которое предоставит определенные компетенции. Поэтому это вопрос к автору идей", – подытожил министр.

Скандалы в Минобороны