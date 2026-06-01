СБУ задержала двух российских агенток, которые готовили теракт возле Майдана Независимости

В центре Киева Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт, задержав двух женщин, которые работали на российские спецслужбы и планировали взорвать автомобиль украинского военнослужащего.

Об этом сообщили в СБУ.

Смотрите также : Шпионил за ПВО у линии фронта: СБУ задержала корректировщика ударов в Запорожье

Как СБУ задержала российских агенток?

Злоумышленницы действовали по указаниям российских кураторов, пытаясь причинить максимальное количество жертв среди гражданского населения.

Агентки Кремля планировали взорвать украинского защитника в его автомобиле, который был припаркован возле пешеходной зоны Майдана Независимости.

Однако сотрудники СБУ обнаружили установленный на машине GPS-трекер еще до попытки заложить взрывчатку. Это позволило правоохранителям своевременно раскрыть замысел врага и задержать обеих предательниц.

Правоохранители задержали агенток России / Фото СБУ

Маскировка под бабушку и парики: как готовили теракт

Как выяснилось в ходе расследования, обе задержанные действовали отдельно, а завербовали их через знакомых в России. Одна из агенток – безработная жительница Сумской области.

Пообещанные "легкие заработки" привели её в Киев, где она поселилась в отеле и собственноручно изготовила самодельное взрывное устройство по видеоинструкции куратора.

Готовую бомбу весом почти 6 килограммов женщина спрятала в тайнике на одном из столичных кладбищ, замаскировавшись по дороге под пожилую женщину в платке с цветами.

Забрать взрывчатку из тайника и закрепить её под автомобилем военного должна была другая агентка – бывшая владелица кондитерского магазина в Севастополе.

После того как её бизнес в оккупированном Крыму потерпел крах, российские спецслужбы предложили женщине "решить финансовые проблемы" в обмен на сотрудничество.

Она прибыла в Киев, где шпионила за военным и изучала его маршруты. Во время обысков у неё изъяли парик, который она планировала использовать во время взрыва.

Одну из фигуранток задержали "на горячем", когда она пришла забирать бомбу из тайника. Другую сообщницу обнаружили по месту жительства. В настоящее время обе злоумышленницы находятся под стражей без права освобождения под залог.

Какое наказание грозит предательницам

Следователи Службы безопасности сообщили обеим задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

в государственной измене в условиях военного положения;

за пособничество и подготовку к совершению террористического акта;

за незаконное изготовление и обращение со взрывчатыми веществами;

Обеим злоумышленницам грозит пожизненное лишение свободы.

Что ещё известно об успешных операциях СБУ?

СБУ и Нацполиция задержали вражеских шпионов, которые готовили теракт возле одного из административных зданий в центре Киева. Злоумышленники после "работы" планировали сразу уехать в Россию.

Злоумышленники заложили зажигательное устройство, которое должно было вызвать взрыв генераторной установки возле административного корпуса. Активировать его агенты планировали дистанционно.

Служба безопасности Украины задержала корректировщицу огня в Днепре. Ею оказалась местная безработная. После вербовки злоумышленница прошла агентурный инструктаж. Одной из задач предательницы было отслеживать местоположения и техническое состояние трёх оборонных компаний Днепра