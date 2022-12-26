За это мы получаем деньги, – Буданов рассказал об агентах внутри России

У Главного управления украинской разведки есть свои агенты внутри России. С начала войны их работа активизировалась.

Об этом рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов. Кстати, американская разведка в России тоже работает очень хорошо.

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Агенты Украины внутри России

На вопрос журналистов о том, есть ли у Главного управления разведки агенты внутри России, Буданов ответил, что за это они получают деньги.

Странный вопрос. Мы за это деньги получаем. Или откуда мы получаем информацию? Из телеграм-каналов?

– сказал глава разведки.

По словам Буданова, на совершенно разных уровнях это количество людей увеличилось, а с ним и доступ к информации разного уровня: от социально-политических до сугубо военных вопросов.

"Это также ответ на вопрос, почему то, что говорю я, иногда отличается от того, что говорят другие люди", – отметил глава ГУР МО.

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