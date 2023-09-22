В десятки раз увеличилось количество россиян, которые на стороне Украины, – Подоляк

Все больше россиян переходят на сторону Украины. Граждане страны-агрессора стремятся свергнуть диктаторский режим Владимира Путина.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу о ситуации с агентами в России.

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"Для нас они важны, и важны они живыми, поэтому не будем называть конкретные цифры. Но в десятки раз возросло количество людей, которые так или иначе на стороне Украины", – отметил Подоляк.

Какая агентурная сеть в России: смотрите эксклюзивное интервью Михаила Подоляка 24 Каналу

По его словам, некоторые россияне понимают, что путинский режим следует уничтожить. Они надеются, что таким способом можно будет спасти страну от тотального краха.

А что с украинскими коллаборантами

"Когда был оккупирован Крым, эти все константиновы, аксеновы думали, что это на века. Теперь пусть они подумают, в списке какого силового ведомства Украины они находятся и что с ними будет дальше, как с коллаборантами", – добавил Подоляк.

Если раньше они считали нонсенсом возвращение полуострова военным путем, то теперь вынуждены жить под постоянными прилетами. Финальный "звон" уже скоро.

Украинские агенты в России: последние новости

Спикер украинской разведки Андрей Юсов сообщил, что количество агентуры выросло. Они предоставляют разную информацию – от передвижения вражеской техники до ситуации в башнях Кремля.

Легендарная бригада "Азов" имеет свою агентурную сетку на оккупированных территориях и в России. Иногда люди самостоятельно обращаются с предложением о помощи.

Как известно, в ходе уникальной спецоперации российский пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 в Украину. Этот поступок может вдохновить других оккупантов.