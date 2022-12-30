Это агония режима Путина, – российский оппозиционер о массированных ракетных ударах по Украине

Массированные ракетные удары по Украине – это еще одно проявление агонии Путина. Пока Путин жив и у власти, война будет продолжаться в том или ином виде.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. В общем режим Путина находится в ужасном состоянии, ему страшно смотреть в свое будущее.

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Агония режима Путина

Яковенко рассказал, что сейчас происходит агония режима Путина, но она может занять несколько месяцев. Даже несколько лет, если Украина не получит необходимого вооружения или оно будет в недостаточном количестве. Она может продолжаться даже после поражения Путина.

Если Путин удержится у власти, он будет продолжать воевать. Не сражаться он не сможет, просто линия фронта в этом случае сойдется с государственной границей России с Украиной, вот и все. Ресурсы у Путина есть, и их хватит надолго,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Яковенко об агонии режима Путина: смотрите видео

Путин – это самый мерзкий сплав самых худших качеств

Он продолжил, что Путин является ярким представителем криминалитета. Его личные характеристики происходят от преступников, окружавших его до его прихода в КГБ. Это самый гнусный сплав самых плохих качеств, а на верхушке этого бутерброда еще и качества коррупционера.

"Поэтому войну он будет продолжать, здесь никаких сомнений. Пока Путин жив и у власти неприятности будут не только у Украины, но и у всего мира", - отметил Яковенко.

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