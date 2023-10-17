АГУ поблагодарила нардепов, которые не согласились забирать военный НДФЛ у общин

Ассоциация городов Украины от имени громад выразила благодарность народным депутатам Украины, которые не поддержали законопроект 10037 об изъятии "военного" НДФЛ из местных бюджетов.

17 октября 2023 года Верховная Рада Украины не поддержала во втором чтении законопроект №10037, которым Правительство и Комитет ВРУ по вопросам бюджета предлагали изъять из местных бюджетов "военный" НДФЛ с 1 октября 2023 года.

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Ассоциация городов Украины от имени 1031 сельских, поселковых, городских громад благодарит народных депутатов, которые воздержались от голосования за законопроект №10037, чем обеспечили возможность совместной борьбы военных подразделений и местного самоуправления против рф, сохранили жизнь наших военнослужащих, которые будут получать необходимую помощь вовремя,

– говорится в сообщении АГУ.

Ассоциация городов Украины также выразила надежду, что при доработке законопроекта в нем будут учтены предложения АГУ об обязательном перерасчете общинами 70% "военного" НДФЛ в помощь защитникам.

"Законопроект отправлен на повторное второе чтение с сокращенным сроком подачи поправок, следовательно, есть возможность поддержки профильным Комитетом ВРУ, а затем и Парламентом Украины позиции Ассоциации городов Украины о сохранении «военного» НДФЛ в местных бюджетах с обязательным установлением требования о перечислении 70% от него силам безопасности и обороны. Это позволит военным подразделениям и дальше получать обеспечение из местных бюджетов быстро и доступно. Более того, поддержка поправки об определении в Кодексе прямого права местного самоуправления помогать военным подразделениям, позволит громадам финансировать развитие производства для ВПК", – отметили в АГУ.

АГУ выступила за сохранение "военного" НДФЛ в местных бюджетах