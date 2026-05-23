Цены растут, как и потери: в российском "Ахмате" продают переводы для оккупантов

В российском спецподразделении "Ахмат" обнаружили коррупционную схему. За перевод из других подразделений оккупанты платят от 500 тысяч рублей.

Все это для того, чтобы иметь четкий срок службы. Об этом сообщил партизанское движение "Атеш".

Почему россияне ведутся на схему?

О коррупционной схеме узнал агент движения, служащий в одном из подразделений рядом с "Ахматом". По его данным, командование спецподразделения напрямую продает военным переводы из других частей.

Расценки за такую "услугу" стартуют от 500 тысяч рублей. Цена может вырасти, в зависимости от того, как далеко от передовой будет служить оккупант. Агент рассказал, что в последние месяцы сумма заметно выросла из-за значительных потерь россиян. Однако они платят для четкого срока службы.

Люди платят, чтобы вырваться из своих частей. Там контракт – это приговор без срока. А здесь заплатил – и через несколько лет ты уже свободен,

– объяснил агент "Атеш".

По данным партизан, к коррупционной схеме причастно командование спецотряда "Ахмата" на всех уровнях, в частности его командир Апти Алаудинов.

Потери оккупантов на войне растут

СБС и СБУ ударили по российским подразделениям на временно оккупированной части Донецкой области. Под прицелом был учебный центр одного из полков спецназначения "Север-Ахмат" имени Ахмата Кадырова. В результате успешной операции "Снег Ахмата" бойцы ликвидировали 65 курсантов и начальника.

Также Служба безопасности атаковала штаб ФСБ и зенитный комплекс "Панцирь-С1" на оккупированной территории Херсонщины. Благодаря операции удалось ликвидировать сотни российских военных, однако точное число не назвали.

К тому же министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что стратегическая цель ВСУ – нейтрализовать 200 оккупантов на каждый квадратный метр продвижения.