Компания AirFrance решила обходить Беларусь, но Россия не пустила к себе ее самолет

Компания Airfrance вынужденно отменила рейс из Парижа в Москву. Диспетчеры обращались к России за разрешением на полет, однако так его и не получили.

Об отмене рейса пассажирам сообщили в последний момент: они уже сидели на борту и ожидали вылета. Соответствующие видео очевидцы предоставили СМИ.

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Разрешение войти в пространство России так и не предоставили

В офисе AirFrance подтвердили, что отмена рейса в Россию связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси.

AirFrance подтверждает, что рейс AF1154 (CDG / SVO) пришлось отменить по техническим причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии. Это требовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российской власти,

– сказали там.

Ранее авиакомпании не сообщали о проблемах по вхождению в пространство России.

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