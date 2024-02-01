В ISW проанализировали взрывные события в районе аэродрома "Бельбек" в Крыму 31 января

Украинские военные 31 января нанесли удары по российским объектам в оккупированном Севастополе, Крыму. Аналитики говорят, что громко было в районе аэродрома "Бельбек".

Командующий Военно-воздушных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук фактически подтвердил удары, опубликовав кадры с места событий. Он поблагодарил украинские силы за точные действия на временно оккупированной территории. На видео – большие облака дыма, поднимающиеся над аэродромом.

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Россия заявляет о перехвате ракет

Министерство обороны России утверждает, что якобы было перехвачено 20 украинских ракет, 17 из которых – "на подлете к Севастополю" и еще три "в других местах" оккупированного Крыма.

Обломки ракет, по словам оккупантов, упали в Любимовке, повредив здания на улице Федоровская, и на территории садового общества "Усть-Бельбек".

Известный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские силы использовали во время ударов крылатые ракеты Storm Shadow,

– пишут в Институте изучения войны.



Последствия взрывов в районе аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму / Скриншот из видео, которое распространил командующий ВВС Украины

Не первая и не последняя атака

Важно, что в этом, в январе 2024 года, украинские войска уже атаковали аэродром Саки, к северу от Севастополя. Аналитики из ISW отмечают, что это всего один из примеров длительной кампании против российских целей в оккупированном Крыму.

Собственно, эксперты напоминают, что летом 2023 года были нанесены удары по военной инфраструктуре и объектам Черноморского флота врага. Это заставило военно-морские силы России отступить из западной части акватории.

Очевидно, удары имели целью снизить способность захватчиков, которые использовали Крым как плацдарм для оборонительных операций на Юге Украины. Кстати, издание The Economist недавно опубликовало материал с заголовком: "Россия проигрывает битву за Черное море".

В статье говорится о том, что Украина смогла обойти зерновую блокаду, которую создал Кремль, с помощью специального морского коридора. Кроме того, нашим Силам обороны удалось достичь немалых успехов в уничтожении суден оккупантов, оттеснив их от Крыма.

В ISW констатируют, что пока не имеют доказательств относительно того, какие именно цели были поражены в районе аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.