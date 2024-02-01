В ISW проанализировали взрывные события в районе аэродрома "Бельбек" в Крыму 31 января
Источник:ISW
Украинские военные 31 января нанесли удары по российским объектам в оккупированном Севастополе, Крыму. Аналитики говорят, что громко было в районе аэродрома "Бельбек".
Командующий Военно-воздушных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук фактически подтвердил удары, опубликовав кадры с места событий. Он поблагодарил украинские силы за точные действия на временно оккупированной территории. На видео – большие облака дыма, поднимающиеся над аэродромом.
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Россия заявляет о перехвате ракет
Министерство обороны России утверждает, что якобы было перехвачено 20 украинских ракет, 17 из которых – "на подлете к Севастополю" и еще три "в других местах" оккупированного Крыма.
Обломки ракет, по словам оккупантов, упали в Любимовке, повредив здания на улице Федоровская, и на территории садового общества "Усть-Бельбек".
Известный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские силы использовали во время ударов крылатые ракеты Storm Shadow,
– пишут в Институте изучения войны.
Последствия взрывов в районе аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму / Скриншот из видео, которое распространил командующий ВВС Украины
Не первая и не последняя атака
- Важно, что в этом, в январе 2024 года, украинские войска уже атаковали аэродром Саки, к северу от Севастополя. Аналитики из ISW отмечают, что это всего один из примеров длительной кампании против российских целей в оккупированном Крыму.
- Собственно, эксперты напоминают, что летом 2023 года были нанесены удары по военной инфраструктуре и объектам Черноморского флота врага. Это заставило военно-морские силы России отступить из западной части акватории.
- Очевидно, удары имели целью снизить способность захватчиков, которые использовали Крым как плацдарм для оборонительных операций на Юге Украины. Кстати, издание The Economist недавно опубликовало материал с заголовком: "Россия проигрывает битву за Черное море".
- В статье говорится о том, что Украина смогла обойти зерновую блокаду, которую создал Кремль, с помощью специального морского коридора. Кроме того, нашим Силам обороны удалось достичь немалых успехов в уничтожении суден оккупантов, оттеснив их от Крыма.