Почему оккупанты забрали из аэропорта в Чаплинке свою авиацию: объяснение Воздушных Сил ВСУ

После побега из правобережной Херсонщины оккупанты экстренно передислоцировали свою авиацию с аэродрома "Чаплинка" вглубь оккупированных территорий. Россияне предусмотрительно отвели свои силы, опасаясь ударов ВСУ.

Маловероятно, что такие решения в корне повлияют на ситуацию на фронте. Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Представитель командования Воздушных сил отметил, что для авиации не является большой проблемой то, что место базирования перенесли немного глубже в тыл.

"Или это Чаплинка, или это Джанкой, или Мелитополь – это не проблема для авиации. Так и для нашей авиации особо ничего не изменилось в плане расстояния. Если речь идет о вертолете – то будет меньшее подлетное время ", – объяснил военный.

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По его словам, даже если линия фронта "подвинулась" на 50 километров – для авиации "это вообще не расстояние".

Речь идет о базировании. Перевели потому, что Чаплинка под огневым контролем ВСУ. Один артиллерийский удар может уничтожить несколько единиц авиационной техники, поэтому оккупанты передислоцировали ее в другое место. Авиация быстро все делает и перемещается,

– добавил Игнат.

Он указал, что аэродром "Чаплинка" оккупанты использовали для поддержки своих наземных войск на Херсонском направлении с помощью вертолетов К-52 и штурмовиков Су-25, особенно в Бериславском районе, где были активны боевые действия.

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