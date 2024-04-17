Спасибо за меткость, – Зеленский подтвердил удар ВСУ по Джанкойскому аэродрому

Аэродром россиян в оккупированном Крыму оказался под прицелом Украины. Президент Зеленский подтвердил причастность к атаке Вооруженных Сил.

Собственно, в обращении за 17 апреля глава нашего государства, среди прочего, упомянул о поражении военной базы захватчиков в городе Джанкой. Владимир Зеденский поблагодарил за работу украинских воинов.

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Зеленский подтвердил удар по аэродрому

Президент выразил особую благодарность тем, кто готовит важные операции. То есть те операции, в результате которых происходит уничтожение техники российской армии, их боевой инфраструктуры.

Сегодня (ночью 17 апреля – 24 Канал) Вооруженные Силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость,

– сказал Зеленский.

Отдельно Владимир Зеленский вспомнил о Главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, поблагодарив его за организацию соответствующей атаки.

Такой акцент является достаточно интересной деталью, учитывая то, что за предыдущие удары по Крыму связывали или с Главным управлением разведки, или Службой безопасности Украины.

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