Спасибо за меткость, – Зеленский подтвердил удар ВСУ по Джанкойскому аэродрому

17 апреля 2024, 23:52
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Владимир Зеленский

Аэродром россиян в оккупированном Крыму оказался под прицелом Украины. Президент Зеленский подтвердил причастность к атаке Вооруженных Сил.

Собственно, в обращении за 17 апреля глава нашего государства, среди прочего, упомянул о поражении военной базы захватчиков в городе Джанкой. Владимир Зеденский поблагодарил за работу украинских воинов.

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Зеленский подтвердил удар по аэродрому

Президент выразил особую благодарность тем, кто готовит важные операции. То есть те операции, в результате которых происходит уничтожение техники российской армии, их боевой инфраструктуры.

Сегодня (ночью 17 апреля – 24 Канал) Вооруженные Силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость,
– сказал Зеленский.

Отдельно Владимир Зеленский вспомнил о Главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, поблагодарив его за организацию соответствующей атаки.

Обратите внимание! Такой акцент является достаточно интересной деталью, учитывая то, что за предыдущие удары по Крыму связывали или с Главным управлением разведки, или Службой безопасности Украины.

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Больше об атаке

  • В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Телеграм-каналы сразу начали писать о пожаре в городе Джанкое в районе военного аэродрома.
  • Впоследствии информационные ресурсы отметили, что взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги. На месте вспыхнул пожар, в небе можно было увидеть густой столб черного дыма.
  • Аналитики утверждают, что на соответствующей базе дислоцируется 39-й российский вертолётный полк. На аэродроме могут базироваться военные вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52, а также вертолеты государственной пограничной службы России.
  • На базе дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования военно-воздушных сил врага.
  • Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк назвала "законной целью" для Украины военный аэродром российских захватчиков в Джанкое. По ее словам, оккупанты в целом используют Крым как мощный милитарихаб.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак