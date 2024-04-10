Атака на аэродром в Ейске: поврежден российский самолет-амфибия, – аналитики
В результате атаки дронов на аэродром Ейск 5 апреля был поврежден российский самолет-амфибия "Бе-200". В сети обнародовали спутниковый снимок, на котором видно повреждения российского борта.
Напомним, в ночь на пятницу, 5 апреля, громкие взрывы раздавались сразу в пяти регионах. Россияне сообщали об ударах дронов в Ростовской области, а также в городах Воронеж, Курск, Ейск и Энгельс.
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Поврежден российский самолет-амфибия "Бе-200"
На спутниковом снимке, опубликованном OSINT-расследователем MT Anderson, видно нанесенные повреждения.
Так, как показывает опубликованный снимок, у самолета отсутствует часть левого крыла, а на плитах есть следы топлива.
Кроме этого, на кадре можно заметить другие самолеты, которые были размещены на территории аэродрома.
Поврежден российский самолет-амфибия / Фото MT Anderson
Что известно о поврежденном самолете
"Бе-200" – многоцелевой российский самолет-амфибия (летающая лодка). Самолет способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности.
Основные его сферы применения:
- перевозка пассажиров и грузов;
- тушение пожаров,
- поисково-спасательные операции,
- охрана водных поверхностей,
- экологические миссии.
Атака по российским аэродромам
Источники 24 Канала сообщали, что в ночь на 5 апреля Украина нанесла удары по трем аэродромам в России:
- В Курске,
- в Ейске,
- в Энгельсе.
Сообщалось, что на аэродроме "Энгельс-2", вероятно, существенных повреждений получили по меньшей мере 3 стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Кроме этого, в Ейске сгорели два Су-25.
По данным источников, операция была осуществлена силами ГУР и ВСУ Украины.