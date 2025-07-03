Удар по аэродрому Халино: ВСУ могли поразить "Панцирь С-1" и ракетный склад

Украинские силы нанесли удар по российскому военному аэродрому Халино, который расположен в Курской области. В результате атаки был поражен комплекс хранения авиационных средств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-канал "КиберБорошно".

Смотрите также Удар по производству КАБов: Defense Express объяснил, чем занимался атакованный завод "Энергия"

Какие последствия удара по аэродрому Халино

OSINT-аналитики опубликовали спутниковый снимок, на котором можно увидеть поврежденное здание на территории аэродрома после удара.

В результате удара по аэродрому Халино был поражен комплекс хранения авиационных средств поражения,

– говорится в сообщении.

Где расположен аэродром Халино: показываем на карте

Также в результате взрыва, вероятно, получил повреждения зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Последствия удара по аэродрому Халино / Фото: "КиберБорошно"

Справка. Аэродром Халино расположен в семи километрах к востоку от Курска. Он также является одной из ключевых баз 14-го истребительного авиаполка, который входит в состав 105-й смешанной авиационной дивизии Воздушно-космических сил России.

К слову, в ночь на 3 июля дроны также атаковали завод "Энергия" в Ельце, что расположено в Липецкой области России. Известно, что продукция завода используется, в частности, в оборонной промышленности, гражданской авиации и морском транспорте.