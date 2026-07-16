Ударные дроны долетели до аэропорта "Энгельс": что известно

В ночь на 16 июля БПЛА провели атаку на аэродром стратегической авиации "Энгельс". Он расположен в Саратовской области примерно в 600 километрах от российско-украинской границы

Местные жители ночью сообщали о взрывах. Об этом пишет Exilenova.

Что известно об ударе по Энгельсу?

Около 01:47 губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в соцсетях, что от Минобороны России поступила информация об угрозе применения дронов в регионе. С 02:30 россияне начали распространять видео, на которых видны дроны.

БПЛА провели атаку на Энгельс: смотрите видео

Также местные жители рассказывали о взрывах в Энгельсе. После этого в городе были перебои с электроснабжением. Впоследствии местный губернатор подтвердил факт атаки.

Дроны летят на Энгельс: смотрите видео



Взрыв в Энгельсе / Фото Exilenova

Утром OSINT-паблик сообщил, что беспилотники могли долететь до местного аэропорта "Энгельс-2". Там зафиксировали столб дыма и пожар.



Последствия ударов по Энгельсу / Фото Exilenova

Что известно о последних украинских атаках на Россию?

Украинская атака беспилотниками вынудила один из крупнейших нефтехимических комплексов России в Башкортостане остановить работу. По данным источников в отрасли, повреждения могут вывести предприятие из строя на несколько недель или даже месяцев.

Владимир Зеленский во вторник, 14 июля, сообщил, что украинские военные нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Кроме того, ВМС ВСУ успешно поразили патрульный корабль и танкер "теневого флота" в Геленджике.