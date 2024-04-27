Российский аэродром "Кущевская" поразили дроны: где он расположен на карте

Беспилотники нанесли удар по аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае России. Объект расположен в 250 километрах от российско-украинской линии фронта.

Собственно, в ночь на 27 апреля дроны Службы безопасности Украины ударили по базе "Кущевская" противника. В этом материале 24 Канал показывает на карте, где расположен соответствующий аэродром.

Смотрите также Не НПЗ единственными: у россиян вспыхнул военный аэродром в Краснодарском крае

Где на карте аэродром "Кущевская"

Сам военный объект простирается юго-западнее одноименного населенного пункта Краснодарского края России. По данным 2010 года, в станице Кущевская проживало 28,3 тысячи человек. Исторически соответствующий край населяло немало украинцев, он ведь является частью Кубанщины.

Аэродром расположен в 10 километрах от центра населенного пункта, если ехать по автомобильным путям. По данным аналитиков Defence express, от учебно-тренировочной базы "Кущевская" до линии фронта около 250 километров. Для украинских дронов – это не большое расстояние, хотя неизвестно точно, откуда их запускали.

Где расположен российский аэродром "Кущевская": смотрите на карте Gppgle maps

Эксперты констатировали, что украинским беспилотникам удалось поразить и уничтожить склад с универсальными модульными планирующими комплектами (УМПК). Не исключено, что их использовали русские захватчики для превращения обычных бомб в управляемые.

Кроме того, в Defence express отмечали: на аэродроме "Кущевская" базируются бомбардировщики Су-34, однако подтвержденных данных об их повреждении – нет. На одном из видео слышно, как работают реактивные двигатели. Скорее всего, оккупанты решили изменить место дислокации самолетов.

БПЛА успешно поразили склад УМПК на аэродроме оккупантов: смотрите видео с телеграм-каналов

Смотрите также Где расположены русские Ильский и Славянский НПЗ, атаковавшие дроны: показываем на карте

Более широкий контекст