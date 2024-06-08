Цель – Моздок: все, что известно об аэродроме в Северной Осетии

В небе над Северной Осетией в ночь на 8 июня в России якобы сбили 3 беспилотника, которые летели на аэродром "Моздок". Этим российское Минобороны подтвердило, что дроны смогли преодолеть расстояние в 1 тысячу километров.

Напомним, что в конце апреля появилась информация о том, что на аэродроме "Моздок" разместили шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Все, что известно о российском аэродроме и его роли в полномасштабном вторжении – читайте в материале 24 Канала.

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Историческое значение аэродрома

Аэродром "Моздок" в Северной Осетии имеет долгую историю использования, начиная с советских времен. С 1961 по 1998 годы он служил базой для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

После этого, аэродром использовался во время первой и второй российско-чеченских войн, а также российско-грузинской войны 2008 года.

Использование во время полномасштабного вторжения России в Украину

С началом наступательной операции Сил обороны на Запорожском направлении весной 2023 года, Россия начала использовать аэродром для размещения и запуска стратегической авиации.

В июне 2023 года на аэродроме начали базироваться дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят ракетные удары по Украине. Зафиксированные спутниковые снимки от 24 мая 2023 года показали шесть таких бомбардировщиков.

Кроме того, на аэродроме также базируются истребители МиГ-31К, способные запускать аэробаллистические ракеты "Кинжал".

По состоянию на 22 апреля 2024 года на российском аэродроме "Моздок" было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов различных типов.

Обратите внимание! В воздушно-космических силах России есть только 30 бомбардировщиков Ту-22М3. Это свидетельствует о том, что на аэродроме "Моздок" размещена пятая часть от флота этих самолетов.

Атака на аэродром

В утром 8 июня Минобороны России заявило о том, что над территорией Северной Осетии был сбит беспилотник. Таким образом дроны, вероятно, преодолели 1 тысячу километров.

Впоследствии стало известно, что дронов было три – об этом сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Россияне также сообщили, что целью беспилотников был военный аэродром Моздок.

Россияне размещают ложные цели на аэродроме

По информации источниковатаку на Северную Осетию осуществило ГУР. Сейчас последствия уточняются.

В январе 2024 года стало известно, что Россия начала размещать на аэродроме ложные цели из-за боязни нанесения ударов по аэродрому.

Кроме реальных самолетов, оккупанты нарисовали силуэты фейковых Ту-22М3 и Су-24М/МР.

Какие еще были атаки на российские аэродромы