Будут испытывать дефицит систем ПВО: как атака на аэродром в Пскове может существенно повлиять на фронт
В полночь 29 августа в Пскове были уничтожены 4 вражеских военно-транспортных самолета Ил-76. Россияне наверняка не ожидали, что может произойти атака на аэродром в глубине страны-агрессора и не защитили свои стратегические объекты.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, подчеркнув, что оккупанты с одной стороны проявили серьезную беспечность. А с другой – они испытывают дефицит зенитно-ракетных комплексов, защищающих в частности аэродромы на всей территории России.
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Будут перемещать самолеты вглубь России
Он отметил, что захватчикам не хватает зенитно-ракетных комплексов ближнего и среднего радиуса таких, как "Оса", "Куб", "Тор-М" и "Бук".
Ил-76Этот военно-транспортный самолет был разработан в советское время в 1970-е. Самолеты предназначены для транспортировки, в частности, военной техники и десантирования личного состава.
Хорошая новость состоит в том, что россиянам теперь придется перемещать всю эту авиацию далеко вглубь России. А оттуда применять ее в тех или иных логистических целях будет гораздо труднее. Соответственно это даст дополнительную нагрузку на двигатели, а это уже приведет к деградации самолетов,
– отметил военный эксперт.
Какие могут быть последствия от атаки на аэродром в Пскове: смотрите видео
Кроме того, им придется прикрывать аэродромы, на которые, как они были уверены не будет атак, системами ПВО. А это значит, по мнению Петра Черника, что какое-то количество противовоздушных средств не попадет на линию разграничения и украинской авиации будет намного легче работать.
Что известно о взрывах на аэродроме в Пскове
- Около полуночи 29 августа на аэродроме "Кресты", расположенном в 6 километрах от Пскова, местные жители услышали громкие взрывы. Впоследствии возникло большое возгорание.
- Заметим, что Псков является глубоким тылом в России. Расстояние от границы с Украиной и до аэродрома "Кресты" составляет 700 километров.
- Известно, что на аэродроме находится 334-й военно-транспортный полк, оснащенный военно-транспортными самолетами Ил-76. Именно ими из Ирана доставляются в Россию дроны "Шахеды".
- Позже выяснилось, что аэродром атаковали беспилотники. По информации местных, речь идет о 20 дронах. Как сообщило ГУР, в результате попаданий БпЛА были уничтожены 4 самолета Ил-76. По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, всего повреждения получили 6 Ил-76, и часть из них невозможно восстановить.
- Этой ночью атакой дронами подвергся не только Псков. Взрывы были слышны в Брянской области. Также россияне ввели режим "Ковёр" в Тульской области и над частью Московской, Калужской областей и Рязани. А над аэропортами в Москве было закрыто воздушное пространство.