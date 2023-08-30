Будут испытывать дефицит систем ПВО: как атака на аэродром в Пскове может существенно повлиять на фронт

В полночь 29 августа в Пскове были уничтожены 4 вражеских военно-транспортных самолета Ил-76. Россияне наверняка не ожидали, что может произойти атака на аэродром в глубине страны-агрессора и не защитили свои стратегические объекты.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, подчеркнув, что оккупанты с одной стороны проявили серьезную беспечность. А с другой – они испытывают дефицит зенитно-ракетных комплексов, защищающих в частности аэродромы на всей территории России.

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Будут перемещать самолеты вглубь России

Он отметил, что захватчикам не хватает зенитно-ракетных комплексов ближнего и среднего радиуса таких, как "Оса", "Куб", "Тор-М" и "Бук".

Ил-76 Этот военно-транспортный самолет был разработан в советское время в 1970-е. Самолеты предназначены для транспортировки, в частности, военной техники и десантирования личного состава.

Хорошая новость состоит в том, что россиянам теперь придется перемещать всю эту авиацию далеко вглубь России. А оттуда применять ее в тех или иных логистических целях будет гораздо труднее. Соответственно это даст дополнительную нагрузку на двигатели, а это уже приведет к деградации самолетов,

– отметил военный эксперт.

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Кроме того, им придется прикрывать аэродромы, на которые, как они были уверены не будет атак, системами ПВО. А это значит, по мнению Петра Черника, что какое-то количество противовоздушных средств не попадет на линию разграничения и украинской авиации будет намного легче работать.

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