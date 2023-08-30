Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник, наголосивши, що окупанти з одного боку проявили серйозну недбалість. А з іншого – вони відчувають дефіцит зенітно-ракетних комплексів, які б захищали зокрема аеродроми на всій території Росії.
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Будуть переміщати літаки вглиб Росії
Він наголосив, що загарбникам не вистачає зенітно-ракетних комплексів ближнього та середнього радіуса таких, як "Оса", "Куб", "Тор-М" та "Бук".
Іл-76Цей військово-транспортний літак був розроблений за радянських часів в 1970-ті. Літаки призначені для транспортування зокрема військової техніки та десантування особового складу.
Хороша новина полягає в тому, що росіянам тепер доведеться переміщати всю цю авіацію далеко у глиб Росії. А звідти застосовувати її у тих чи інших логістичних цілях буде набагато важче. Відповідно це надасть додаткове навантаження на двигуни, а це вже призведе до деградації літаків,
– зазначив військовий експерт.
Які можуть бути наслідки від атаки на аеродром у Пскові: дивіться відео
Крім того, їм доведеться прикривати аеродроми, на які, як вони були впевнені не буде атак, системами ППО. А це означає, на думку Петра Черника, що якась кількість протиповітряних засобів не потрапить на лінію розмежування і через це українській авіації буде набагато легше працювати.
Що відомо про вибухи на аеродромі в Пскові
- Близько опівночі 29 серпня на аеродромі "Крєсти", що розташований за 6 кілометрів від Пскова, місцеві жителі почули гучні вибухи. Згодом виникло велике займання.
- Зауважимо, що Псков є глибоким тилом в Росії. Відстань від кордону з Україною та до аеродрому "Крєсти" складає 700 кілометрів
- Відомо, що на аеродромі перебуває 334-й військово-транспортний полк, який оснащений військово-транспортними літаками Іл-76. Саме ними з Ірану доставляються до Росії дрони "Шахеди".
- Пізніше з'ясувалось, що аеродром атакували безпілотники. За інформацією місцевих йдеться про 20 дронів. Як повідомило ГУР, внаслідок влучань БпЛА було знищено 4 літаки Іл-76. За інформацією українського журналіста Андрія Цаплієнко, загалом пошкодження зазнали 6 Іл-76, і частина з них неможливо відновити.
- Цієї ночі атаку дронами зазнав не лише Псков. Вибухи було чутно в Брянській області. Також росіяни запровадили режим "Килим" у Тульській області та над частиною Московської, Калузької областей й Рязані. А над аеропортами в Москві було закрито повітряний простір.