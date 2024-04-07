Как выглядит аэродром в Морозовске после атаки дронов: новые спутниковые снимки

В ночь на 5 апреля на аэродроме "Морозовск", что в Ростовской области, прогремели взрывы. В сети появились новые спутниковые снимки, как выглядит военная авиабаза после атаки дронов.

Опубликовали кадры в телеграм-канале "Крым.Реалии". Там отметили, что на кадрах поврежденных самолетов не видно, передает 24 Канал.

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Новые снимки аэродрома в Морозовске

В сети опубликовали новые снимки военного аэродрома в Морозовске, который оказался под ударом дронов в ночь на 5 апреля. Так, на первом снимке, который датирован 4 апреля 2024 года, на авиабазе расположены российские самолеты.



Аэродром в Морозовске 4 апреля / Фото русская служба "Радио Свобода"

На новых спутниковых снимках от 6 апреля видно выгоревшую землю, очевидно, после атаки дронов. В сети отмечают, что поврежденных или выгоревших самолетов также на фото не видно. Однако, стоит заметить, что россияне изменили расположение истребителей. Так, в 2 местах на аэродроме стало меньше самолетов.

Стоит заметить, что оккупанты могли скрыть последствия атаки дронов на аэродром – враг мог оперативно переместить борта в здания, чтобы повреждений не было видно. Кроме того, кремлевская власть никак не комментирует взрывы на военных аэродромах.



Аэродром в Морозовске 6 апреля / Фото русская служба "Радио Свобода"

Атака на аэродромы 5 апреля