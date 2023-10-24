Очень мощный удар, – военный эксперт оценил результаты использования ATACMS

Ракеты ATACMS, переданные Украине от США, успешно отработали по аэродромам в Бердянске и Луганске. Вероятно, украинские военные нанесли ущерб оккупантам на сотни миллионов долларов.

Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт Павел Нарожный. Он также объяснил, какие модификации ATACMS крайне необходимы на поле боя.

Смотрите также Угроза для аэродромов: может ли Россия оттягивать авиацию дальше после ударов ВСУ ракетами ATACMS

Какое количество вертолетов и личного состава могли уничтожить ВСУ

По подсчетам OSINT-аналитиков, в результате атаки было уничтожено 7 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и 2 вертолета Ми-8. Кроме того, предположительно, от 21 до 26 вертушек были повреждены, из которых более 20 ударных "Аллигаторов".

Ка-52 стоит от 15 до 20 миллионов долларов, то есть возможная сумма повреждения – около 400 тысяч долларов. Однако самое главное – персонал, находившийся на аэродроме.

Ка-52 "Аллигатор" Следует развенчать миф о том, что Ка-52 – российская разработка. На самом деле это двухместная версия вертолета Ка-50 "Черная акула", который разрабатывался еще в 1970 годах, а свой первый полет совершил в 1982 году.

Известно, что операция была точно рассчитана по времени, чтобы ликвидировать как можно больше вертолетов и личного состава: техников, лётчиков, бортинженеров.

Также предполагается, что удалось уничтожить от 20 до 30 пилотов, а это масштабная катастрофа. Ведь в России ежегодно выпускают более 50 летчиков.

Это был очень мощный удар и по персоналу, и по технике,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Нарожный оценил результаты использования ATACMS: смотреть видео

Какие модификации ATACMS нужны Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что ракеты ATACMS будут передаваться на постоянной основе. Кроме того, предположительно, будут переданы ракеты с фугасной боеголовкой с дальностью до 300 километров.

Сами такие ракеты для нас критически важны для того, чтобы уничтожать узлы инфраструктуры: мосты, склады боеприпасов в глубоком тылу противника.

– объяснил военный эксперт.

Почему ATACMS нужны Украине