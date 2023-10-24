Очень мощный удар, – военный эксперт оценил результаты использования ATACMS
Ракеты ATACMS, переданные Украине от США, успешно отработали по аэродромам в Бердянске и Луганске. Вероятно, украинские военные нанесли ущерб оккупантам на сотни миллионов долларов.
Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт Павел Нарожный. Он также объяснил, какие модификации ATACMS крайне необходимы на поле боя.
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Какое количество вертолетов и личного состава могли уничтожить ВСУ
По подсчетам OSINT-аналитиков, в результате атаки было уничтожено 7 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и 2 вертолета Ми-8. Кроме того, предположительно, от 21 до 26 вертушек были повреждены, из которых более 20 ударных "Аллигаторов".
Ка-52 стоит от 15 до 20 миллионов долларов, то есть возможная сумма повреждения – около 400 тысяч долларов. Однако самое главное – персонал, находившийся на аэродроме.
Ка-52 "Аллигатор"Следует развенчать миф о том, что Ка-52 – российская разработка. На самом деле это двухместная версия вертолета Ка-50 "Черная акула", который разрабатывался еще в 1970 годах, а свой первый полет совершил в 1982 году.
Известно, что операция была точно рассчитана по времени, чтобы ликвидировать как можно больше вертолетов и личного состава: техников, лётчиков, бортинженеров.
Также предполагается, что удалось уничтожить от 20 до 30 пилотов, а это масштабная катастрофа. Ведь в России ежегодно выпускают более 50 летчиков.
Это был очень мощный удар и по персоналу, и по технике,
– подчеркнул Павел Нарожный.
Нарожный оценил результаты использования ATACMS: смотреть видео
Какие модификации ATACMS нужны Украине
Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что ракеты ATACMS будут передаваться на постоянной основе. Кроме того, предположительно, будут переданы ракеты с фугасной боеголовкой с дальностью до 300 километров.
Сами такие ракеты для нас критически важны для того, чтобы уничтожать узлы инфраструктуры: мосты, склады боеприпасов в глубоком тылу противника.
– объяснил военный эксперт.
Почему ATACMS нужны Украине
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что большое количество ATACMS в Украине существенно повлияет на способности российских оккупантов. Следовательно, вражеские вертушки будут тратить больше времени для подлета. Как результат, еще больше горючего и боеприпасов.
- Военный эксперт Юрий Федоров предположил, если оккупанты из-за успешных действий ATACMS отведут на 100 километров авиацию, большие склады с вооружением и военной техникой, лагеря и места дислокации личного состава – это серьезно снизит боеспособность российской армии.
- Также стоит отметить, что у Украины есть определенные обязательства по использованию ATACMS. Следовательно, их можно использовать только в пределах суверенной территории Украины.