Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт Павло Нарожний. Він також пояснив, які модифікації ATACMS вкрай необхідні на полі бою.

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Яку кількість вертольотів та особового складу могли знищити ЗСУ

За підрахунками OSINT-аналітиків, у результаті атаки було знищено 7 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" і 2 вертольоти Мі-8. Крім того, імовірно, від 21 до 26 вертушок були пошкоджені, з яких понад 20 ударні "Алігатори".

Ка-52 коштує від 15 до 20 мільйонів доларів, тобто імовірна сума пошкодження – близько 400 тисяч доларів. Однак найголовніше – персонал, який перебував на аеродромі.

Ка-52 "Алігатор" Слід розвінчати міф про те, що Ка-52 російська розробка. Насправді – це двомісна версія вертольота Ка-50 "Чорна акула", який розроблявся ще у 1970 роках, а свій перший політ здійснив у 1982 році.

Відомо, що операція була точно розрахована за часом, аби ліквідувати якомога більше вертольотів та особового складу: техніків, льотчиків, бортінженерів.

Також припускають, що вдалося знищити від 20 до 30 пілотів, а це масштабна катастрофа. Адже в Росії щороку випускають понад 50 льотчиків.

Це був дуже потужний удар і по персоналу, і по техніці,

– наголосив Павло Нарожний.

Нарожний оцінив результати використання ATACMS: дивитися відео

Які модифікації ATACMS потрібні Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що ракети ATACMS передаватимуть на постійній основі. Крім того, імовірно, будуть передані ракети з фугасною боєголовкою з дальністю до 300 кілометрів.

Самі такі ракети для нас критично важливі для того, щоб знищувати вузли інфраструктури: мости, склади боєприпасів у глибокому тилу противника,

– пояснив військовий експерт.

Чому ATACMS потрібні Україні