Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа в эфире 24 Канала объяснил, что в таком предложении важен не только сам формат частичного перемирия. По его словам, это еще и способ проверить, действительно ли Россия готова хотя бы к любому движению в сторону переговоров, или и дальше будет только тянуть время.

Аэропортное перемирие как тест для России

Идею взаимного отказа от ударов по аэродромам Кульпа назвал не символическим жестом, а очень конкретной проверкой намерений Москвы.

Напомним! 11 мая 2026 года Андрей Сибига предложил Евросоюзу помочь продвинуть договоренность о взаимном отказе Украины и России от ударов по авиационной инфраструктуре. Киев видит в этом для Европы дополнительный переговорный трек, а не замену США, тем более что объявленное Россией "перемирие" на 9 мая боевых действий не остановило.

Украина предлагает не абстрактную формулу о мире, а понятный и ограниченный шаг, который можно или принять, или отвергнуть без долгих маневров. Такая инициатива, по его мнению, быстро покажет, действительно ли Россия готова хоть к какому-то переговорному движению, или ей нужно только продолжение войны.

Если они отвергнут это предложение, это означает, что они отвергают любые формы переговоров, просто заинтересованы в продолжении войны. И точка,

– сказал Кульпа.

Он обратил внимание, что для России эта тема уже не является второстепенной. Украинские дальнобойные атаки все сильнее влияют на работу крупных российских аэропортов, а значит бьют не только по логистике, но и по привычному ощущению безопасности внутри страны.

Интересно! Толчком к идее "аэропортового перемирия" стала уязвимость российских аэропортов: 8 мая после попадания дрона в здание "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону на юге России временно остановили работу 13 аэропортов. Из-за этого авиакомпании меняли расписание рейсов, а специалисты проверяли состояние оборудования.

В то же время для Украины это тоже не пустая инициатива, потому что даже частичное снижение угроз в небе могло бы открыть путь к более безопасному гражданскому сообщению.

Это сильный ход. Если появится возможность, чтобы гражданские самолеты могли безопасно летать, это будет невероятный успех,

– подчеркнул он.

На этом фоне предложение Киева выглядит еще и как сигнал Европе. Речь идет не только о самом формате перемирия, но и о попытке втянуть европейцев в предметный разговор, где Москва уже не сможет прятаться за общими словами о мире, а должна будет дать ответ по существу.

Что известно об "аэропортовом перемирии"?

Олег Лесной объяснил, что "аэропортовое перемирие" было для Украины малым шагом, с которого Европа могла бы начать отдельный разговор с Россией и создать рабочие группы.

В то же время он отметил, что без усиления давления на Кремль такая договоренность не сработает, потому что Москва не ищет компромисса и дальше хочет капитуляции Украины.

Владимир Фесенко считает эту идею логичной как часть поэтапного прекращения огня в небе, но не видит оснований для ее быстрого запуска, потому что Россия не демонстрирует готовности даже к коротким паузам.