Полагается на помощь ЕС: Украина хочет "аэропортового перемирия" с Россией

Киев ищет поддержки в Брюсселе и просит Евросоюз помочь договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортам. Это предложение должно заинтересовать Москву на фоне последних угроз для аэропортов на территории страны.

Соответствующее заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече глав МИД стран ЕС, передает издание Politico 11 мая.

Актуально К сожалению, мы готовимся к новым атакам, – Зеленский

Почему Украина призывает к "аэропортовому перемирию"?

Сейчас переговорный процесс при посредничестве США несколько замедлился, поэтому Киев ищет поддержку среди стран Евросоюза – Украина нуждается в "новой роли Европы". По словам Сибиги, такая модель могла бы дать Европе более активную роль в дипломатическом процессе.

При этом российский диктатор Владимир Путин, несмотря на громкие заявления 9 мая о якобы готовности встретиться с Владимиром Зеленским, на самом деле не демонстрирует четких шагов к реальному прекращению огня.

Сибига отметил, что речь идет о так называемом "аэропортовом перемирии" – договоренность не наносить удары по авиационной инфраструктуре.

Он считает, что для России это могло бы быть частично выгодным, поскольку крупные аэропорты, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми к украинским дальнобойным атакам. Украина предлагает, чтобы Европа создала отдельную площадку или рабочую группу для обсуждения такого формата.

Напомним! На территории России 8 мая временно приостановили работу сразу 13 аэропортов в южных регионах после атаки беспилотника, который попал в здание "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону. Из-за инцидента российские авиаперевозчики были вынуждены менять графики рейсов, а сотрудники службы проверяли состояние и работоспособность оборудования.

При этом Киев отмечает, что речь не идет о замене США в переговорах, а лишь о дополнительном, вспомогательном дипломатическом треке, который должен работать согласованно с американскими усилиями.

Это должно быть дополняющее направление – не вместо, не альтернативное,

– подчеркнул глава МИД.

Со своей стороны президент Зеленский отметил, что Соединенные Штаты продолжают участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию войны в Украине, несмотря на то, что часть внимания Вашингтона сейчас сосредоточена на ситуации на Ближнем Востоке.

Он также сообщил, что Рустем Умеров проинформировал о результатах переговоров в США, которые состоялись как на политическом уровне, так и во время контактов с американскими технологическими компаниями.

Каким было объявлено "перемирие" на 9 мая?

Несмотря на заявления о прекращении огня, ситуация на фронте существенно не изменилась. Российские войска продолжали боевое давление на позиции Сил обороны Украины. Офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире 24 Канала рассказал, что противник активно применяет тактику малых пехотных групп, а также наносит удары управляемыми авиабомбами, одновременно готовя условия для дальнейших наступательных действий.

В то же время Владимир Зеленский отмечал, что хотя массированных ракетных атак за это время не фиксировалось, обстрелы и боевые действия в прифронтовых районах не прекращались.

В частности, 9 мая в Харькове фиксировали попадание в жилой многоквартирный дом. Обстрелы также продолжились на территории области: на Купянском направлении в результате атаки FPV-дронов по гражданскому автомобилю пострадали три человека.

Чего стоит ожидать от россиян в ближайшее время?

Военные аналитики отмечают, что после неудачных для Кремля событий вокруг парада 9 мая Россия может усилить давление на Украину. Военный обозреватель Денис Попович объяснил, что интенсивность боевых действий в ближайший период может возрасти, особенно учитывая сезонные условия.

Фиксируется также изменение тактики: вместо массированного использования бронетехники противник чаще действует малыми штурмовыми группами, применяя легкую технику – мотоциклы, квадроциклы и другие мобильные средства передвижения.

Отдельно сообщается о возможных угрозах в ближайшие три дня. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Информацию о подготовке к новым атакам России подтвердил и Владимир Зеленский, ведь продолжительность "перемирия" завершается как раз 11 мая.