Не все так просто с "аэропортным перемирием": политолог назвал главную проблему

Украина заговорила о возможности поэтапного прекращения огня в небе и предложила начать с так называемого "аэропортового перемирия". Речь идет об идее, при которой стороны должны воздержаться от ударов по аэропортам, а Европа могла бы присоединиться к этому как посредник.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что само по себе такое предложение имеет логику, но сейчас упирается в главную проблему. По его словам, инициатива может быть скорее частью будущей переговорной тактики, чем реальным решением на ближайшее время.

Возможно ли сейчас "аэропортное перемирие"?

Идея взаимного отказа от ударов по аэропортам выглядит логичной как один из возможных шагов к поэтапному прекращению огня в небе.

Напомним! 11 мая 2026 года Андрей Сибига предложил Евросоюзу помочь продвинуть договоренность о взаимном отказе Украины и России от ударов по авиационной инфраструктуре. Он объяснил, что Киев искал для Европы отдельную роль в переговорах, а сама тема могла задеть Москву после остановки 13 российских аэропортов 8 мая.

Но на ближайшее время для нее почти нет оснований, потому что Россия не демонстрирует готовности даже к коротким паузам, а любые разговоры о перемирии быстро разбиваются о реальные атаки.

Именно сейчас это вряд ли актуально. Мы же видим: еще вчера было перемирие от Трампа, а ночью уже увидели и услышали, к сожалению, что все это прекратилось,

– сказал Фесенко.

В то же время сама логика таких точечных договоренностей для Москвы не является совсем пустой. Самой чувствительной темой для нее сейчас выглядело бы не столько прекращение ударов по аэропортам, сколько энергетическое перемирие, потому что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам уже создают России ощутимые проблемы.

Интересно! 12 – 13 мая 2026 года в России зафиксировали новую волну атак по тыловым регионам и промышленной инфраструктуре. В ночь на 13 мая взрывы раздавались в Ярославле, Краснодарском крае, Ростовской, Тульской и Нижегородской областях, в порту Тамань после удара загорелся объект нефтяной инфраструктуры, а в Башкортостане вспыхнул пожар на ЛПДС "Нурлино", однако причины возгорания там официально не подтверждали.

И если даже такая тема пока не движется, то договоренность именно по аэропортам тем более не выглядит реальной уже сейчас.

Россия сейчас гораздо больше, чем раньше, заинтересована в энергетическом перемирии, прекращении ударов по энергетическим объектам, потому что удары по российским НПЗ являются очень точными и очень мощными со стороны Украины,

– подчеркнул политолог.

Поэтому "аэропортное перемирие" пока скорее остается идеей на перспективу. Россия не хочет прекращать войну даже частично, поэтому такие предложения сегодня больше работают как подготовка к будущей переговорной тактике, чем как реальная договоренность, которую можно быстро запустить.

Европу готовят к отдельному переговорному треку

Появление темы "аэропортового перемирия" связано еще и с тем, что в Европе начали предметно думать о собственной роли в будущих контактах с Россией. Речь идет не только о том, кто именно может говорить от имени европейцев, но и о формате таких разговоров и перечне вопросов, с которыми они вообще зайдут в этот процесс.

Я бы советовал европейским политикам и экспертам очень сдержанно относиться к этому заявлению Путина. Когда он сказал, что готов к переговорам с Европой, но желательно, чтобы там был такой переговорщик, как Шредер, – Шредер не будет переговорщиком,

– сказал Фесенко.

Справочно: Герхард Шредер – немецкий политик от СДПГ, канцлер Германии в 1998 – 2005 годах, который после отставки сохранил тесные политические и экономические связи с Кремлем. Его годами критиковали за работу на российские энергетические компании, в частности "Роснефть", а после начала полномасштабной войны он не дистанцировался от Москвы и в январе 2026 года призвал восстановить энергетическое сотрудничество с Россией.

Он отметил, что трехсторонний формат, где за одним столом были бы США, Россия, Украина и еще Европа, выглядит маловероятным. Значительно реальнее, что могут появиться отдельные параллельные переговоры между Европой и Россией – прежде всего по санкциям и замороженных российских активов, но эти темы все равно должны быть жестко привязаны к завершению российско-украинской войны и согласованы с позицией Киева.

К слову! Михаил Подоляк объяснил, что через тему "аэропортового перемирия" Украина пытается втянуть Европу в более широкий разговор о безопасности на континенте. По его словам, Россия уже создавала для Европы не теоретические, а прямые риски, поэтому европейцы должны были быть за столом переговоров, а не оставаться в стороне.

На этом фоне предложение о прекращении ударов по аэропортам выглядит как одна из тем, которые Украина заранее кладет в будущее переговорное меню для европейцев. Речь идет не о попытке сразу получить всеобъемлющее перемирие, а о пошаговой тактике, когда сначала обсуждают отдельные функциональные ограничения – в воздухе, на море, по энергетике или по аэродромной инфраструктуре.

Энергетическое перемирие, так же и перемирие по аэропортам – это тактика. Мол, если вы не готовы к полному прекращению огня, давайте поэтапно, пошагово двигаться. Здесь главное – зацепить, сделать первый шаг,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что именно поэтому такие идеи и озвучиваются уже сейчас. Европейцев постепенно подводят не только к участию в переговорах как таковой, но и к конкретному предметному разговору о формате, представительство и повестку дня, который не позволит России снова свести все к пустым декларациям.

Аэропортового перемирия Украине мало

В то же время сам отказ от ударов по аэропортам не решает для Украины главной проблемы. Вернуть нормальное авиасообщение только такой договоренностью не получится, потому что пока ежедневно продолжаются атаки дронами и ракетами, безопасная навигация все равно остается под угрозой. То есть речь не только о защите аэродромов, а о более широких условиях, при которых гражданская авиация вообще может работать.

Мы все мечтаем, чтобы можно было ездить не в Варшавский аэропорт или Кишиневский, а чтобы снова можно было в Борисполе сесть на самолет или хотя бы во Львове или в Закарпатье. Но для того, чтобы это реально работало, мало, чтобы не били по аэропортам,

– сказал Фесенко.

Он пояснил, что такая идея может быть лишь одним из промежуточных шагов в более широкой схеме. Если уж говорить о реальном ослаблении угроз в небе, то договариваться придется не об отдельных объектах, а как минимум о воздушном прекращении огня, которое уже потом можно расширять на другие сферы.

Здесь надо договариваться все же о прекращении огня в целом, хотя бы о воздушном прекращении огня. Тогда это будет работать,

– подчеркнул политолог.

Поэтому тему "аэропортового перемирия" он рассматривает не как финальное решение, а как элемент более широкой переговорной тактики. Если Россия когда-то согласится хотя бы на такой шаг, дальше разговор можно будет расширять до других форматов частичного прекращения огня, а уже потом выходить на более полную договоренность.

Что известно об "аэропортовом перемирии"?

11 мая 2026 года Олег Лесной объяснил, что идея "аэропортового перемирия" была для Киева важна как малый шаг, с которого Европа могла бы начать отдельный разговор с Россией. Речь шла о рабочих группах и проверке, способна ли Москва хотя бы на частичные договоренности.

В то же время он отметил, что сама формула не сработает без более сильного давления на Кремль. По его мнению, Россия не искала компромисса, а пыталась дожать Украину до капитуляции, поэтому любое перемирие без принуждения Москва использовала бы только для выигрыша времени.

Павел Лакийчук отметил, что инициатива Киева была связана и с желанием возобновить работу украинских аэропортов, о чем в Украине говорили уже не один год. Но в условиях войны гарантировать аэропортам безопасность невозможно, потому что туда в любой момент могла прилететь российская ракета.