В аэропорту Кабула вспыхнул пожар: видео с места событий

В Кабуле в аэропорту произошел пожар. В сети публикуют кадры с места событий, но официальной информации о случившемся пока нет.

Видео пожара показал местный журналист. На нем видно, как над территорией аэропорта вздымается дым.

Читайте также Если есть ад на Земле, то он – там, – украинка рассказала об эвакуации из Афганистана

Однако о причинах возгорания пока не сообщают.

Что известно об эвакуации людей из Кабула

Террористы "Талибана" 15 августа захватили власть в стране. Иностранцам было приказано покинуть страну, поэтому страны начали эвакуацию своих граждан. Поскольку регулярное авиасообщение с Афганистаном отменили, местные двинулись к аэропорту. Они пытались покинуть страну вместе с авиационными рейсами. Есть погибшие.

Военные 20 августа в аэропорту применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух. Таким образом они пытались сдержать толпу афганцев. Возле одного из пункта пропусков 23 августа произошла стрельба. В результате ранили людей. В стрельбе принимали участие военные из США и Германии.

Украина также проводит эвакуацию. 23 августа из Кабула вылетели 79 украинцев.