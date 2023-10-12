В Сирии заявили, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо

О том, что Государство Израиль нанесло удар по Сирии, пишут арабские СМИ. ЦАХАЛ пока не подтверждает эту информацию.

Проправительственное радио Сирии Sham FM сообщает, что работает ПВО этой страны. Обстрел произошел якобы возле международного аэропорта Дамаска, передает 24 Канал.

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Что известно об ударе

Также стало известно, что два больших аэропорта Сирии – в Алеппо и Дамаске – закрыты. В Алеппо повреждены взлетно-посадочные полосы, жертв нет, что повредили в Дамаске – неизвестно. Об этом информируют сирийские власти. Государственные СМИ этой арабской страны ссылаются на источники среди военнослужащих. По их данным, обстрелы произошли одновременно, сейчас оценивают размер ущерба.

Смотрите видео возможного удара Израиля по Сирии

Дамаск расположен к северу от Израиля, ближайший крупный еврейский город – Хайфа.

Дамаск на карте Сирии

А вот Алеппо гораздо дальше, ближе к Турции.

Показываем Алеппо на карте Сирии

Зачем Израилю бить по Сирии

Канал "Аль-Арабиа" пишет, что с помощью ударов по сирийским аэропортам Израиль надеется прервать линии поставки Ирана в эту страну, поэтому регулярно обстреливает цели в Сирии, которые могут быть связаны с Ираном, в том числе и аэропорты. Иран выступает на стороне Башара Асада и помогает ему. До атак в Алеппо направлялся иранский самолет, но развернулся после сообщении об обстрелах.

13 октября Сирию должен был посетить министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан. Атаки состоялись за день до визита.

Что происходит в Израиле сейчас