Проурядове радіо Сирії Sham FM повідомляє, що працює ППО цієї країни. Обстріл стався нібито поблизу міжнародного аеропорту Дамаска, передає 24 Канал.

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Що відомо про удар

Також стало відомо, що два великі аеропорти Сирії – в Алеппо та Дамаску – закрито. В Алеппо пошкоджено злітно-посадкові смуги, жертв немає, що пошкодили в Дамаску – невідомо. Про це інформує сирійська влада. Державні ЗМІ цієї арабської країни посилаються на джерела серед військовослужбовців. За їхніми даними, обстріли сталися одночасно, зараз оцінюють розмір збитків.

Дивіться відео можливого удару Ізраїля по Сирії

Дамаск розташований на північ від Ізраїлю, найближче велике єврейське місто – Хайфа.

Показуємо Дамаск на карті Сирії

А от Алеппо значно далі, ближче до Туреччини.

Показуємо Алеппо на карті Сирії

Навіщо Ізраїлю бити по Сирії

Канал "Аль-Арабіа" пише, що за допомогою ударів по сирійських аеропортах Ізраїль сподівається перервати лінії постачання Ірану до цієї країни, тому регулярно обстрілює цілі в Сирії, які можуть бути пов'язані з Іраном, зокрема й аеропорти. Іран виступає на боці Башара Асада, тож допомагає йому. До атак в Алеппо прямував іранський літак, який розвернувся після повідомлень про обстріли.

13 жовтня до Сирії мав завітати міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан. Атаки відбулися за день до візиту.

Що відбувається в Ізраїлі зараз