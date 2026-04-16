Польша закрыла аэропорты из-за массированного удара России по Украине

Массированная ракетно-дроновая атака России по Украине в ночь на 16 апреля вызвала перебои в работе авиации в соседней Польше. Страна временно приостанавливала работу аэропортов в Люблине и Жешуве и поднимала в небо боевую авиацию.

Ограничения были введены из-за необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства во время активности российских средств поражения вблизи границы. Об этом сообщает Польское агентство воздушной навигации (PANSA).

Как российская атака на Украину повлияла на авиасообщение Польши?

В ночь на 16 апреля Польша была вынуждена реагировать на массированную атаку России по территории Украины, которая повлияла на безопасность воздушного пространства региона. Из-за угрозы и активности военной авиации временно приостановили работу аэропорты в Люблине и Жешуве.

Из-за необходимости обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили воздушные операции,

– говорится в сообщении Польского агентства воздушной навигации.

Кроме того, Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух истребители для патрулирования и защиты воздушного пространства страны.

Такие меры были приняты на фоне массированного комбинированного удара России по Украине с применением ракет и беспилотников, часть из которых двигалась в направлении западных регионов.

После стабилизации ситуации работа аэропортов была восстановлена, однако в регионе сохраняется повышенный уровень готовности.

