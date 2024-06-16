"Люди выдержали, не выдержал бетон": в Киеве состоялась акция в поддержку пленных азовцев

В воскресенье, 16 июня, в Киеве состоялась традиционная акция в поддержку пленных бойцов "Азова". На этот раз родные и близкие военнопленных, а также неравнодушные украинцы собрались возле станции метро "Зверинецкая".

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Традиционно, к акции немало неравнодушных украинцев.

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"Ты свободен, а они – нет"

Каждое воскресенье родные и близкие, а также неравнодушные украинцы выходят на мирные акции Free Azovstal Defenders, чтобы напомнить о военнопленных бойцах "Азова". Участники мирной демонстрации с плакатами в руках напоминают стране и миру, что азовцы – уже более 2 лет находятся во вражеском плену, где им приходится переживать адские издевательства.

В это воскресенье, 16 июня, неравнодушные украинцы вышли на демонстрацию на бульвар Николая Михновского возле станции метро "Зверинецкая". К акции присоединились военнослужащие, которые пережили плен, а также водители.

Акция в поддержку "Азова" в Киеве / Фото Валентины Полищук

США разрешили передавать оружие "Азову"

С 2014 года в американском законодательстве существовало постановление, которое запрещало передавать азовцам западное оружие. В апреле 2024 года командир "Азова" Денис Прокопенко призвал США отменить запрет на передачу американского оружия бойцам. Он добавил, что этот запрет создан под влиянием российской пропаганды, которую азовцы уже давно опровергли.

11 июня западные СМИ сообщили, что США якобы разрешили передавать американское оружие бойцам "Азова". Впоследствии это подтвердили и в посольстве США.

Украинские воины поблагодарили партнеров за решение и отметили, что ложь россиян получила сокрушительный удар. "Ложь об "Азове", которую кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар", – отметили военные.

Азовцы также поблагодарили МВД Украины, Нацгвардии, посольству США в Украине, а также всем тем, кто публично или кулуарно работал над отменой запрета на передачу оружия "Азову".

Бойцы "Азова" давали отпор оккупантам в течение 86 дней, 82 из которых – в полном окружении. Защитники Мариуполя начали эвакуацию с "Азовстали" 16 – 17 мая 2022 года. С тех пор почти 900 азовцев до сих пор находятся во вражеском плену.