Ели хлеб с полей возле фронта и не сдержали слез: британцев поразили акцией "Ожесточенный хлеб"

В Лондоне состоялась акция "Ожесточенный хлеб" целью которой было обратить внимание общественности к проблеме сбора пшеницы. Уже пятый год подряд украинские аграрии выполняют свою работу в сверхсложных и опасных для жизни условиях.

Об этом 24 Каналу рассказали директор по коммуникациям группы "Агротрейд" Егор Подкидышев и основательница коммуникационного агентства Vangod Ирина Метнева. По их словам, наш аграрный сектор демонстрирует невероятную устойчивость и адаптивность.

Смотрите также Массовые атаки теперь днем: экс-сотрудник СБУ предположил циничный расчет россиян

В чем ключевая идея мероприятия?

На мероприятии собирались как представители украинской диаспоры, так и британцы, в частности британская элита, кинорежиссеры, писатели, журналисты. Также состоялась презентация книги "Хлеб и война" с участием автора Фелисити Спектор. Присутствовали лауреат премии BAFTA за короткометражный фильм "Камень ножницы, бумага".

Всего собралось около 50 человек, чтобы услышать историю нашего "Ожесточенного хлеба" с прифронтовых полей. Мы привезли муку, которую сделали из пшеницы, которую собрали буквально в 30 километрах от Купянска,

– добавил Егор Подкидышев.

Эта мука преодолела более 3000 километров до Лондона и там местная пекарня испекла из нее хлеб, который, собственно, все присутствующие имели возможность попробовать.

Впервые историю этого хлеба рассказали в 2025 году на мероприятии "Хартия Фест" в Киеве. Его выпекала киевская пекарня из муки с прифронтовых полей. Сейчас организаторы вышли на международный уровень, поэтому историю "Ожесточенного хлеба" рассказали в Лондоне.

Мы ищем сети, партнерство, чтобы представлять это на постоянной основе. Потому что наша история очень смысловая, важна, ведь для того, чтобы хлеб, который является привычным на нашем столе, там появился – нужен большой труд аграриев, особенно в прифронтовых регионах,

– отметил Егор Подкидышев.

Итак, этот проект призван сделать так, чтобы проблемы аграриев, компаний, работающих в прифронтовых регионах, вышли на повестку дня.

Как британцы реагировали на мероприятие?

"Относительно впечатлений людей, то они были шокированы, когда увидели видео, как работают наши аграриев в прифронтовых регионах. После этого видео у многих на глазах выступили слезы", – вспомнил Егор Подкидышев.

После этого люди подходили и удивлялись, как в Украине могут так работать. Многие говорили, что не могут себе этого представить в Великобритании.

В ближайшее время подобные мероприятия планируют в Соединенных Штатах Америки. Там есть организация AI for Good Foundation, с которой уже начали сотрудничество. Они предложили провести презентацию в нескольких городах США.

"Я думаю, будут еще города в Европе. После того как пошла огласка, ко мне начали обращаться из разных европейских городов с предложением приехать, привести наш "Ожесточенного хлеб", – подчеркнул директор по коммуникациям группы “Агротрейд”.

Как проект помогает собирать средства для армии?

Поддержка наших военных является одной из важнейших составляющих проекта. По словам Ирины Метневой, рассказывая о хлебе из прифронтовых областей, также важно напоминать о помощи нашим защитникам. Сейчас средства собирали для Второго корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

В этом есть определенный символизм, ведь бойцы "Хартии" освобождают Купянск, защищают Украину на этом направлении, а поля, где летом собирали пшеницу для хлеба, расположены в 5 километрах от зоны боевых действий.

У нас были лоты, которые передала "Хартия". Это и книги с подписью Сергея Жадана, и флаг корпуса с подписью командира, и другие интересные лоты,

– добавил Егор Подкидышев.

Интересно, что на мероприятии присутствовали представители медиа, творческих индустрий, которые потом будут рассказывать эту историю для своих аудиторий.

Это для нас очень важно, потому что мы не только помогаем развивать бренд "Украина" как нацию смелых и устойчивых людей. Мы еще и поддерживаем нашу аграрную индустрию. Огромные охваты, которые получает эта инициатива, нам сильно помогают,

– отметила Ирина Метнева.

Организаторы убеждают, что наш "Ожесточенный хлеб", должен стать еще одним символом этих времен, очередным подтверждением, что даже когда нам трудно, мы все равно боремся и обязательно победим.

Что известно о работе аграриев во время войны?