Про це 24 Каналу розповіли директор з комунікацій групи "Агротрейд" Єгор Подкидишев та засновниця комунікаційної агенції Vangod Ірина Метньова. За їхніми словами, наш аграрний сектор демонструє неймовірну стійкість та адаптивність.

У чому ключова ідея заходу?

На заході збиралися як представники української діаспори, так і британці, зокрема британська еліта, кінорежисери, письменники, журналісти. Також відбулася презентація книги "Хліб та війна" за участю авторки Фелісіті Спектор. Були присутні лауреат премії BAFTA за короткометражний фільм "Камінь, ножиці, папір".

Загалом зібралося близько 50 людей, щоб почути історію нашого "Запеклого хліба" з прифронтових полів. Ми привезли борошно, яке зробили з пшениці, яку зібрали буквально за 30 кілометрів від Куп'янська,

– додав Єгор Подкидишев.

Це борошно подолало понад 3000 кілометрів до Лондона, і там місцева пекарня спекла з нього хліб, який, власне, всі присутні мали змогу скуштувати.

Вперше історію цього хліба розповіли у 2025 році на заході "Хартія Фест" у Києві. Його випікала київська пекарня з борошна з прифронтових полів. Зараз організатори вийшли на міжнародний рівень, тому історію "Запеклого хліба" розповіли у Лондоні.

Ми шукаємо мережі, партнерство, щоб представляти це на постійній основі. Бо наша історія дуже сенсова, важлива, адже для того, щоб хліб, який є звичним на нашому столі, там з'явився – потрібна велика праця аграріїв, особливо в прифронтових регіонах,

– наголосив Єгор Подкидишев.

Отже, цей проєкт покликаний зробити так, щоб проблеми аграріїв, компаній, які працюють у прифронтових регіонах, вийшли на порядок денний.

Як британці реагували на захід?

"Щодо вражень людей, то вони були шоковані, коли побачили відео, як працюють наші аграрії у прифронтових регіонах. Після цього відео у багатьох на очах виступили сльози", – пригадав Єгор Подкидишев.

Після цього люди підходили й дивувалися, як в Україні можуть так працювати. Багато хто говорив, що не можуть собі цього уявити у Великій Британії.

Найближчим часом подібні заходи планують у Сполучених Штатах Америки. Там є організація AI for Good Foundation, з якою уже розпочали співпрацю. Вони запропонували провести презентацію в декількох містах США.

"Я думаю, будуть ще міста в Європі. Після того, як пішов розголос, до мене почали звертатися з різних європейських міст з пропозицією приїхати, привезти наш "Запеклий хліб", — підкреслив директор з комунікацій групи “Агротрейд”.

Як проєкт допомагає збирати кошти для війська?

Підтримка наших військових є однією з найважливіших складових проєкту. За словами Ірини Метньової, розповідаючи про хліб з прифронтових областей, також важливо нагадувати про допомогу нашим захисникам. Наразі кошти збирали для Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія".

У цьому є певний символізм, адже бійці "Хартії" звільняють Куп'янськ, захищають Україну на цьому напрямку, а поля, де влітку збирали пшеницю для хліба, розташовані за 5 кілометрів від зони бойових дій.

У нас були лоти, які передала "Хартія". Це і книжки з підписом Сергія Жадана, і прапор корпусу з підписом командира, і інші цікаві лоти,

– додав Єгор Подкидишев.

Цікаво, що на заході були присутні представники медіа, творчих індустрій, які потім розповідатимуть цю історію для своїх аудиторій.

Це для нас надзвичайно важливо, бо ми не тільки допомагаємо розбудовувати бренд "Україна" як націю сміливих і стійких людей. Ми ще й підтримуємо нашу аграрну індустрію. Величезні охоплення, які отримує ця ініціатива, нам сильно допомагають,

– наголосила Ірина Метньова.

Організатори переконують, що наш "Запеклий хліб" має стати ще одним символом цих часів, черговим підтвердженням, що навіть коли нам важко, ми все одно боремося та обов'язково переможемо.

