Актер "Квартала 95" рассказал, как помощник президента Шефир помогает писать шутки

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, несмотря на новую должность, продолжает решать вопросы "Студии Квартал-95". Время от времени он приезжает в офис и помогает с шутками, которые идут в эфир.

Об этом рассказал один из главных актеров "Квартала 95" и художественный руководитель "Женского квартала" Александр Пикалов. По его словам, исполнители не согласовывают шутки с Офисом Президента.

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"Никто ничего не согласовывает. У них куча своих дел. Когда даже есть какие-то важные вопросы, мы не можем", – объяснил Пикалов.

Шефир руководит удаленно

Актер отметил, что Сергей Шефир был редактором студии, который решал различные задачи. В частности, он брал на себя решение, пойдет ли та или иная шутка в программу, или ее стоит изменить и в каком направлении.

Тот продукт, который получается, он не всегда такой, каким его приносят. Разогнать материал в одну или другую сторону – это и есть труд хорошего редактора,

– сообщил Пикалов.

Сейчас Шефир очень редко занимается подобной работой. В основном только тогда, когда авторы перегибают палку в шутках – не только относительно Зеленского или оппозиции, а относительно всех.

"Да хватит уже д**чить в кармане на Киву. Все". Он говорит: "У вас чего-то многовато" или "Пошлятины много – нах*р, этого много – нах*р, это – кто вам сказал", – объяснил принцип работы помощника президента Пикалов.

Шефир также продолжает заниматься организационными вопросами. Дает добро на покупку тех или иных вещей, отвечает за финансы. В офис он приезжает обычно раз в месяц, чтобы разобраться со всем, что накопилось.

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