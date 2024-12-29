Полуобнаженная активистка FEMEN попыталась украсть фигурку Иисуса в Ватикане

В Ватикане 27 декабря полуобнаженная активистка движения FEMEN попыталась украсть фигурку Иисуса Христа в вертепе. Это была акция протеста против похищения Россией украинских детей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление движения FEMEN. Видео с акцией протеста распространяли пользователи соцсетей.

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Что известно об акции протеста активистки FEMEN в Ватикане

На видео, которые парят в сети можно увидеть, как женщина полностью сняла верхнюю часть одежды и перелезла через ограждение на площади Святого Петра. Тогда же попыталась забрать фигурку Иисуса Христа из рождественского вертепа.

Ее сразу же на месте задержали итальянские правоохранители.

Активистка FEMEN попыталась украсть фигурку Иисуса в акции протеста: смотрите видео

На сайте организации было анонсировано, что 27 декабря 2024 года в 12:00 активистки FEMEN проведут акцию протеста на площади Святого Петра в Ватикане возле вертепа, чтобы привлечь внимание к военным преступлениям России против украинских детей.

Представители движения напомнили, что более 700 тысяч украинских детей были похищены или принудительно переселены на оккупированные территории российскими военными. В организации отметили, что эти дети подвергаются насилию и лишаются права на безопасное детство.

Там также подчеркнули, что бездействие Папы и международных институтов, таких как ООН, стало символом их бессилия перед лицом этого ужасного преступления.

Папа, если через вас действует воля Божья, воспользуйтесь ею, чтобы вернуть в Украину похищенных детей Ватикан должен спасать живых детей, а не демонстрировать свою святость, играя с куклами младенцев!

– заявили активистки.

Представительница FEMEN провела акцию протеста против похищения украинских детей Россией / Фото с сайта FEMEN

Пока точно неизвестно, отпустили ли активистку итальянские правоохранители, а также понесет ли она какую-то ответственность за эту акцию протеста.