Активность шпионов России достигла уровня холодной войны, – спецслужбы ФРГ

Разведка Германии фиксирует активизацию деятельности шпионов России. Причем настолько, что она достигла уровня, которого не было со времен холодной войны.

Такое мнение выразил 6 июня глава Управления защиты конституции Германии Томас Гальденванг. Он совместно с главой Федеральной разведки Бруно Калем дал интервью изданию Welt.

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Шпионаж со стороны России вышел на уровень времен холодной войны

Глава одной из спецслужб Германии – Управления защиты конституции – Томас Гальденванг рассказал, что российская разведка к его стране демонстрирует многоплановый интерес "почти во всех политических сферах".

Здесь и внешняя политика, и политика в области оружия и обороны.

А еще и политика внутри Евросоюза, особенно – относительно санкций против России.

Такой уровень мы видели только во времена холодной войны. Методы становятся все более грубыми, а способы – более жестокими,

– заявил Гальденванг.

В пример он привел убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019, в причастности к которому немецкие прокуроры обоснованно подозревают российские государственные структуры.

Но подобных примеров много. Как сказал Томас Гальденванг, Россия использует большое количество агентов, которые пытаются "установить контакты среди лиц, принимающих политические решения".

Глава разведки Германии (BND) Бруно Каль добавил, что Россия (как и Китай) не гнушается применять в Германии "новейшие средства" разведки. По его словам, Кремль хочет посеять раздор между государствами Запада всеми возможными способами.

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