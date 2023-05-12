Активность врага вдоль линии разграничения ощутимо возросла: в Воздушных силах назвали причину
В последнее время активность российской тактической авиации вдоль линии разграничения ощутимо возросла. Это особенно заметно на юго-восточном направлении.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В эфире телемарафона он сказал, что активность врага увеличилась в течение нынешних суток, передает 24 Канал.
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Юрий Игнат сказал, что пока неясно, с чем связана такая активность врага. Возможно, оккупанты чего-то ожидают или боятся.
Но активность есть. И если они будут в зоне поражения, то будем их уничтожать,
– подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.
Он также отметил, что для эффективного противодействия врагу нам нужны новые истребители, в частности F-16. Добавим, что Украине официально передали крылатые ракеты Storm Shadow. Это оружие может оказать существенное влияние на ход войны. Теперь для оккупантов не будет ни одного безопасного места для расположения своих складов и военных штабов.
Известно, что крылатые ракеты Storm Shadow позволят взять под огневой контроль всю временно оккупированную территорию Украины. Для неприятеля на оккупированных территориях не будет безопасного места.
Враг сменил тактику
- Российские военные в конце апреля начали новую волну массированных ракетных атак против Украины, а также наносят удары "Шахедами". Теперь Россия атакует Украину ракетами, как с моря, так и с воздуха.
- Кроме того, прифронтовые города и села Украины попали под новую угрозу со стороны России. Речь идет об управляемых авиабомбах (УАБ). Россия модернизировала свои бомбы, сделав их крылатыми.
- К такой тактике враг прибег после того, как провалил кампанию массированных ударов по энергосистеме Украины.