Активность врага вдоль линии разграничения ощутимо возросла: в Воздушных силах назвали причину

В последнее время активность российской тактической авиации вдоль линии разграничения ощутимо возросла. Это особенно заметно на юго-восточном направлении.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В эфире телемарафона он сказал, что активность врага увеличилась в течение нынешних суток, передает 24 Канал.

Смотрите также Ждем фото с красноречивым посланием оккупантам: Игнат о том, получила ли Украина Storm Shadow

Юрий Игнат сказал, что пока неясно, с чем связана такая активность врага. Возможно, оккупанты чего-то ожидают или боятся.

Но активность есть. И если они будут в зоне поражения, то будем их уничтожать,

– подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Он также отметил, что для эффективного противодействия врагу нам нужны новые истребители, в частности F-16. Добавим, что Украине официально передали крылатые ракеты Storm Shadow. Это оружие может оказать существенное влияние на ход войны. Теперь для оккупантов не будет ни одного безопасного места для расположения своих складов и военных штабов.

Известно, что крылатые ракеты Storm Shadow позволят взять под огневой контроль всю временно оккупированную территорию Украины. Для неприятеля на оккупированных территориях не будет безопасного места.

Враг сменил тактику