Акулу, съевшую россиянина и ставшую мемом, мумифицируют и выставят в музее
Источник:Al Arabiya
Хищник просто разорвал гражданина государства-террориста в клочья. Внутри тигровой акулы обнаружили его голову, руки и грудь. Остальные части тела рыбаки поднимали из воды.
Акула, что убила и съела гражданина России, станет развлекательным экспонатом. Сначала её мумифицируют, а затем выставят в одном из музеев Египта. Она, к слову, оказалась самкой.
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Превратившуюся в мем акулу убили
Это животное рыбаки поймали и забили до смерти после того, как оно разорвало россиянина. По предварительной информации, мужчины сделали это из-за мести. Они преследовали акулу на лодке. После этого животное вытащили на берег и убили.
Впоследствии тело хищника передали специалистам. Акулу выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря, расположенном в Хургаде. В сети появилось видео, как специалисты разрезают мертвую акулу.
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Что известно о съеденном россиянине
Убитого акулой гражданина России звали Владимир Попов. Ему было 23 года. Однако в фейсбуке он был подписан другим именем – Dmytro Ka. Профиль уже закрыт. Молодой человек уехал из России полгода назад и стал жить в Египте вместе с отцом.
На курорте этот россиянин насмехался над пострадавшими из-за подрыва Каховской ГЭС жителями Украины, который совершили его же земляки. Он записал короткое саркастическое видео, когда плавал на байдарке.
Ну, как там обстоят дела у свободных украинцев, купаетесь?
– сказал он.
К слову, Попов скончался за месяц до своего дня рождения.
Хроника смерти россиянина в Египте и его последствия
- В египетском городе Хургада акула разорвала россиянина на глазах находившегося на берегу отца. Молодой человек умолял родственника о помощи.
- Спасатели услышали его крики, но не успели отреагировать. Потому что акула убивала свою жертву очень быстро.
- Местные власти заявили, что это первый подобный случай на курорте за долгое время. А родственники со временем сообщили, что хотят кремировать конечности Попова и отправить прах в Россию.
- Украинцы, травмированные из-за длительной агрессии России против Украины, отнеслись к этому инциденту с черным юмором. Они начали писать шутки и создавать мемы. Один военный, защищающий наше государство от российских оккупантов, даже посвятил этой акуле боеприпас.