В Египте акула съела приехавшего на отдых гражданина России. Один из украинских военных решил поблагодарить героину, посвятив ей боеприпас. Вместе с тем немало "лидеров мыслей" начало писать, что смеяться над этим якобы не является нравственным.

В курортном городе Хургада, на побережье Красного моря, российский турист встретился с акулой. Это были последние минуты его жизни. Военные Вооруженных Сил решили отблагодарить рыбу-хищника за уничтожение потенциального оккупанта.

Смотрите также Хронология лжи: как и для чего Россия бросила все силы на фейки о Каховской ГЭС

Героиню будут помнить

Отметим, что этот инцидент произошел в 30 метрах от берега и россиянина, который отправился к Кобзону, звали Владимир Попов. Ему было 23 года.

Через несколько дней военный ВСУ с ником в твитере Yaroslav Kharkivskykh опубликовал фотографию, на которую виден снаряд с подписью: "За акулу, не забудем".

Хз, попали ли – нам не прилагают, но памяти героя/ини (акулы – 24 Канал) посвящение сделали,

– также написал военный.

Со слов защитника понятно, что Украина никогда не забудет подвиг этой великой рыбы.



Военный посвятил снаряд акуле / Фото с твитера Yaroslav Kharkivskykh

Является ли реакция украинцев "нравственной"?

Бывший внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что люди, позволяющие себе шутить об этом, якобы морально деградируют и "теряют человечность". По его словам, украинцы, для которых смерть россиянина в Египте есть чем-то забавным, являются варварами.

Интересно, что эти тезисы Арестовича чрезвычайно созвучны с тем, что впоследствии стали говорить русские псевдолибералы. В частности, журналистка Юлия Латынина активно репостила в своем твитере сообщения экс-радника главы ОП и даже приплела к этой истории палестинцев и израильтян.

В то же время известна украинская интеллектуалка и писательница Оксана Забужко написала, что попытки определенных лиц в разгаре геноцида украинцев вызвать чувство вины за черный юмор у этих же украинцев являются частью кремлевских информационно-психологических операций.

Украинская сеть взорвалась мемами после этой новости. В частности, пользователи писали, что благодарные акуле, и даже упоминали о главе Главного управления разведки Кирилле Буданове, который "дал боевую задачу" акуле.

К тому же, что Латынина, что Арестович "почему-то" забыли вспомнить, как в последние дни, от подрыва россиянами Каховской ГЭС, украинцы спасают жизнь домашних любимцев и домашних животных. Обвинять таких людей в "нравственной деградации" кажется действительно чем-то странным.