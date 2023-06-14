В Киеве предлагают установить памятник акуле, съевшей россиянина: появилась петиция

В Киеве предлагают установить фонтан-памятник акуле, съевшей россиянина в Египте. На сайте горсовета даже появилась соответствующая петиция.

Петиция о разработке такового монумента возникла на сайте Киевского городского совета. Автор объясняет, что акула станет настоящим историческим памятником, сообщает 24 Канал.

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"Увековечение акулы-борца"

Петицию создали на сайте 12 июня. Автор Мирослав аргументировал свое предложение несколькими фактами.

Так он отметил, что памятник-фонтан необходимо установить на одной из площадей исторического центра Киева или на набережной. Темой памятного знака, по словам Мирослава, является "увековечение акулы-борца с россиянами". Он считает, что такой фонтан будет ценным.

Тема памятного знака – увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны.

– написал автор петиции.



Петиция об установке памятника/скриншот с сайта горсовета

По состоянию на 22:05 петицию уже подписали 1774 человека из 6000 необходимых. После сбора необходимого количества подписей местные власти должны рассмотреть обращение киевлян.

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