В Киеве предлагают установить памятник акуле, съевшей россиянина: появилась петиция
В Киеве предлагают установить фонтан-памятник акуле, съевшей россиянина в Египте. На сайте горсовета даже появилась соответствующая петиция.
Петиция о разработке такового монумента возникла на сайте Киевского городского совета. Автор объясняет, что акула станет настоящим историческим памятником, сообщает 24 Канал.
Смотрите также "Смачно и точка": сеть "разорвало" мемами из-за съевшей россиянина акулу
"Увековечение акулы-борца"
Петицию создали на сайте 12 июня. Автор Мирослав аргументировал свое предложение несколькими фактами.
Так он отметил, что памятник-фонтан необходимо установить на одной из площадей исторического центра Киева или на набережной. Темой памятного знака, по словам Мирослава, является "увековечение акулы-борца с россиянами". Он считает, что такой фонтан будет ценным.
Тема памятного знака – увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны.
– написал автор петиции.
Петиция об установке памятника/скриншот с сайта горсовета
По состоянию на 22:05 петицию уже подписали 1774 человека из 6000 необходимых. После сбора необходимого количества подписей местные власти должны рассмотреть обращение киевлян.
Акула съела россиянина: что известно
- В курортном городе Хургада в Египте 8 июня акула напала на россиянина и съела его. Инцидент произошел в 30 метрах от берега.
- Как стало известно впоследствии, погибшего звали Владимир Попов. Ему было 23 года. Он переехал в Египет около шести месяцев назад вместе с отцом.
- Из-за инцидента с россиянином в курортном городе пришлось закрыть все пляжи для купания. Такое решение было принято на время следственных действий.
- Несколько частей тела россиянина спасатели обнаружили в воде. Впоследствии удалось и поймать акулу, напавшую на россиянина недалеко от берега.
- В Египте решили сделать из акулы музейный экспонат. Ее разместят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря, расположенном в Хургаде.