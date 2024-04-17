Имеет одну задачу: как Кадыров использует Россию для собственной выгоды
Владимир Путин назначил командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова заместителем начальника главного управления по военно-политической работе министерства обороны России. А вот лидер Чечни Рамзан Кадыров может иметь в этом свою выгоду.
Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман сообщил 24 Каналу, что возможны две причины такого назначения: первый – Кадыров хочет поставить своих людей в министерстве обороны, потому что он будет иметь с этого определенную выгоду для различных дел. Второй – Кадыров хочет избавиться от Алаудинова и пытается "пропихнуть" его в Москву.
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Кстати, эта традиция существует еще с советских времен.
Если кто-то был недоволен чиновниками и руководителями национальных республик, их быстро отправляли в Москву на какую-то вторичную должность. А в Москве они теряются и никакой реальной власти не будут иметь,
– сказал Эйдман.
По его словам, это ни на что серьезно не повлияет и не является каким-то сверхважным изменением, потому что какие бы места они там не занимали, ничего не изменится и лучше они не будут воевать.
Главная задача Кадырова
Политолог подчеркнул, что первоначальная задача лидера Чечни – обеспечивать себя и свою власть деньгами.
Он имеет большой поток финансов, идущий из российского бюджета в Чечню. И Кадыров следит, чтобы этот поток не убежал случайно в другую сторону мимо его дворца. Он держится на финансовых потоках, потому что подкупает этими деньгами нукеров, которые держат его власть на своих автоматах и штыках. Если они перестанут получать деньги, они перестанут ему служить и сразу его разорвут,
– подчеркнул он.
Кадырову, конечно же, нужны люди в различных федеральных структурах, которые бы обеспечивали бесперебойное снабжение деньгами для него и его подразделений.
Кадыров и Путин: последние новости
- Кадыров разрешил силовикам ликвидировать без суда и следствия не только подозреваемых в совершении преступления, но и их родственников. Путин, понятно, никак на это не отреагировал, ведь для него главное – это постоянное декларирование со стороны Кадырова верности главе Кремля. Он пользуется неприкосновенностью и делает абсолютно все, что ему заблагорассудится, на территории Чечни, а также других регионов.
- Десятки родственников Кадырова занимают высокие должности в Чечне, а сыновья Кадырова нарушают российское законодательство: например, когда сын "Дона" Адам избил в СИЗО арестованного за сожжение Корана Никиту Журавля. По российскому уголовному законодательству это преступление самого сына, а также отца, однако никакой реакция со стороны Кремля не было.
- Путин часто идет навстречу Кадырову. Самопровозглашенному лидеру Чечни не понравился учебник по истории для средней школы. Там были факты о наказании Сталиным кавказских народов в период Второй мировой войны. Поэтому в России быстренько переписали все по просьбе чеченского террориста.