Конец "СВО" через 2 –3 месяца: что может стоять за риторикой командира "Ахмата" Алаудинова

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области и в целом так называемая "СВО" закончатся через 2 –3 месяца.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом поделился, что может скрываться за громкими заявлениями Алаудинова.

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Почему Алаудинов имеет большое будущее

Шейтельман отметил, что командир "Ахмата" Апти Алаудинов не просто так появился в публичном пространстве. Министерство обороны России доверило ему быть главным спикером по боевым действиям в Курской области. Других спикеров нет, он ни с кем не конкурирует. Алаудинов ежедневно докладывает российскому народу.

Предположительно, у него большое будущее. За плечами имеет главу Чечни Рамзана Кадырова и определенное количество войск, чего не скажешь о главе минобороны Андрея Белоусова. Поэтому, вполне вероятно, может даже такое произойти, что командир "Ахмата" пойдет с маршем на Москву.

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Политтехнолог также вспомнил недавнее выступление Алаудинова, во время которого он попытался стать народным лидером России. Тогда россиянин призвал родителей отправить своих детей на так называемую "СВО". Будто они уже не мальчики, а мужчины, и после смерти они попадут в рай.

Это не просто абстрактное патриотическое обращение, а обращение к конкретным людям. Мол, "отдайте своих детей, они погибнут и попадут в рай". Каким будет ответ родителей? Не знаю, возможно, отдадут, принесут на блюдце,

– предположил Михаил Шейтельман.