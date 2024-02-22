В работе все версии подрыва авто: в каком состоянии сейчас боец УДА Альберт Кручинин и его жена

19 февраля в пригороде Одессы взорвался автомобиль представителей Украинской добровольческой армии Альберта и Натальи Кручининых. Следствие рассматривает все возможные версии этого инцидента.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что сейчас главное – состояние Альберта и Натальи Кручининых.

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Оно является стабильно тяжелым и без особых изменений. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их.

Самое главное, что нас волнует – состояние наших людей. По состоянию на утро оно является стабильно тяжелым. Без особых изменений в одну или другую сторону. Но стабильность – это уже неплохо. Врачи делают все возможное, чтобы поставить наших людей в строй. Мы молимся и чувствуем поддержку всей Украины, за что огромная благодарность,

– сказал Братчук.

Следствие изучает все версии

Как отметил Братчук, сейчас идет следствие. Правоохранители отрабатывают все возможные версии. Даже те, которые кажутся странными и нелогичными. Сейчас действует тайна следствия, поэтому нужно дождаться официальных комментариев от правоохранителей.

Командование Украинской добровольческой армии высказало свое предположение, что на самом деле произошло. Вполне вероятно, что это был террористический акт в результате деятельности диверсионно-разведывательной группы врага. Но стоит дождаться комментариев от следствия.

Следствие работает. Когда мы говорим о теракте или деятельности ДРГ, то такое предположение было в официальном заявлении Украинской добровольческой армии. Сейчас это остается позицией, в частности командования Украинской добровольческой армии. Но еще раз говорю – следствие продолжается. Рассматривают все версии без исключений,

– отметил Братчук.

Что известно об инциденте