Тот, кто готовил войну․ Как Кремль задолго до 2014 планировал разделение Украины

Подрывная деятельность российского депутата-террориста Александра Бабакова отнюдь не ограничивалась исключительно попытками усилить зависимость Украины и других европейских стран от Москвы. Повсеместно продвигая интересы Кремля в энергетической сфере, политик еще и напрямую сотрудничал с агентурной сетью за рубежом, а также пытался распространять нарративы российской пропаганды на международных площадках.

Кроме того, Бабаков напрямую контактировал с разными украинскими народными депутатами, которых Россия за деньги использовала в своих интересах. Более того, еще в далеком 2008-м, опираясь на полученные от наших политиков данные (конечно же, искаженные), российский террорист принимал участие в создании основы для вторжения в Украину.

Обратите внимание Сотни шпионов, антенны и РПЦ: как Россия годами создавала агентурную сеть в Брюсселе

Доказательства этого редакция 24 Канала получила, анализируя дамп переписки путинского приспешника, который нам передали хактивисты команды "Кібер Спротив". Исследовав переписку заместителя руководителя Госдумы за 2008 – 2015 годы, мы выяснили, какую роль в преступлениях России он играл в начале агрессии Москвы в отношении нашего государства.

Россия продолжила воинственные традиции СССР

В предыдущем материале мы описали подрывную деятельность Бабакова, которая касалась попыток погрузить Украину в тотальную энергетическую зависимость от России , а также о продвижении важных для Кремля проектов в Европе.

Москва, по некоторым данным, чуть ли не с момента революции 1917-го имела четкое планирование гибридных или полноценных военных интервенций в другие страны на ближайшие десятилетия. Всего лишь через 5 лет с начала Октябрьского переворота созданная маргиналами РСФСР спровоцировала без малого 15 военных конфликтов. Впрочем, эти войны были в основном последствиями желания большевистско-бандитской группировки нести коммунизм в массы и не давать ни одному народу с орбиты интересов Кремля ни независимости, ни автономии.

Впоследствии, когда Совок уже укрепился, коммунисты заранее готовились к военным вторжениям, провокациям конфликтов и переворотов. В качестве примера можно привести революцию в Китае, в ходе которой образовалась КНР. В определенной степени Москва подготовила и поддержала ее именно благодаря решению Сталина, который организовывал, учил и вооружал китайских коммунистов.

Война в Китае, между прочим, первая в списке конфликтов, вписанных в российский закон о ветеранах. В целом с 1946 по 2022 год войска СССР и России официально принимали участие в 40 войнах, хотя на самом деле эта цифра значительно больше. К примеру, Кремль не признает своего участия в создании Приднестровья, конфликте в Нагорном Карабахе или оккупации Донбасса. Так же Совок ради собственных интересов в свое время раздувал конфликты по всему миру: снабжал оружием арабские страны для захвата Израиля, поддерживал МПЛА в гражданской войне в Анголе, проводил операцию "Дунай" и стоял за множеством других конфликтов.

Свое участие в различных конфликтах и переворотах Москва обычно долго готовила и планировала, иногда едва не с детства воспитывая своих агентов, которые впоследствии становились лидерами революций. Более того, зачатки межэтнических конфликтов большевики закладывали еще во время административного разделения СССР. Для того чтобы центральный аппарат оказывал постоянное влияние на периферию, а некоторые народности постоянно находились в подавленном состоянии, Сталин и компания проводили фиктивную федерализацию и автономизацию Совка совершенно неравномерно. Диктатору и его приспешникам ничего не стоило оторвать от одной порабощенной страны кусок территорий и присоединить его к другой республике, массово переселять целые народы и ограничивать их в правах ради комфорта титульной нации (даже если она вовсе не большинство).

Так что зачатки для раздувания межнациональных и территориальных конфликтов между социалистическими республиками и внутри них были заложены чуть ли не сто лет назад, а когда СССР развалился, у Москвы осталось достаточно агентуры и ресурсов для проведения ряда гибридных операций в Молдове, Грузии, Армении, Латвии и других. государствах, получивших по крайней мере формальную независимость.

Следует отметить, что власти России переняли тактику своих предшественников и начали использовать на постсоветском пространстве все мины замедленного действия, которые были заложены еще при Совке. Здесь можно упомянуть и Вильнюсский ОМОН, и расконсервацию местных отрядов в Нагорном Карабахе после условной заморозки азербайджанско-армянского конфликта в конце 80-х. А дальше была Первая чеченская война, которую можно назвать первым конфликтом, подготовленным не со времен СССР, а уже современной Россией. Фактически все дальнейшие конфликты с тех пор были уже следствием планирования агрессии Кремлем в отношении тех или иных стран. Так, Вторая чеченская – это результат желания Путина "поднять государство с колен" и отомстить за позорное поражение вместе с работой ФСБшников по созданию пятой колонны в Ичкерии. Подкуп Рамзана Кадырова, и ряд предателей кавказской страны вместе со всей военной силой Москвы не оставил представителям свободного государства никаких шансов.

По большому счету, аналогичным образом рашисты действовали и в других государствах, куда вторгались: сначала использовали свою агентуру для создания социального или межэтнического конфликта, а затем нападали превалирующими силами регулярной армии под предлогом защиты русскоязычного населения или "миротворческой операции".

Нападение на Украину готовили задолго до 2014-го

Войну с Украиной в контексте всеобщей агрессии России можно назвать наиболее амбициозной частью проекта Москвы по восстановлению СССР 2.0. Согласно задумке рашистов, они должны были тем или иным способом привязать независимые страны с орбиты их интересов к себе. Предпочтение отдавалось мирным решениям – подсадке на "газовую иглу", подкупу депутатов и созданию в странах-жертвах пророссийского информационного фона с соответствующими социальными настроениями.

Для провокации конфликта в Грузии захватчики использовали свои еще с 90-х подготовленные отряды местных сепаратистов. Эта война требовалась Кремлю для показательной расправы над Сакартвело, а также для анализа реакции мирового общества на военные преступления Москвы в чужом государстве. Неготовность ведущих стран мира поставить бункерного фюрера на место и открыла россиянам путь к подготовке нападения на Украину. Ведь США, что ЕС показали, что могут простить России любые преступные действия, лишь бы продолжать с Кремлем business as usual.

Большую роль в реакции мира на события в Грузии сыграло и то, как о войне писали СМИ и говорили на международных площадках. А тут Москва применила максимум своих мощностей. Дипломаты из страны-террориста рассказывали в ООН и других организациях о "преступлениях Тбилиси".

Все тезисы и нарративы тщательно подготавливались пропагандистами и согласовывались руководителями направлений, отвечавших за международные отношения Кремля. Среди них был Александр Бабаков.

Тезисы выступления председателя Госдумы Сергея Грызлова перед представителями ПАСЕ в сентябре 2008 года / Скриншот с почты рашиста Бабакова

Кроме того, для отбеливания России Кремль использовал и некоторых украинских деятелей. Так, Бабаков, являясь членом комитета по международным делам, принимал участие в организации поездки делегации наших нардепов на оккупированные территории Грузии в 2008 и 2009 годах.

Помогали убедить мир в "правильности действий Москвы" коммунист Сергей Гордиенко, Юрий Литвин из "Блока Литвина", представитель БЮТ Алексей Логвиненко и "регионалы" Владислав Лукьянов, Эльбрус Тедеев и Анатолий Толстоухов.

Кроме украинцев в организованную Кремлем поездку в Цхинвали и другие города отправились некоторые чешские, молдавские, болгарские и словацкие парламентарии, а также журналисты и общественные деятели (подконтрольные Москве).



Список лиц, посещавших оккупированную Грузию по приглашению россиян / Скриншот с почты террориста Бабакова

Аналогичную поездку в Южную Осетию рашисты организовывали и в 2009 году. Тогда Украину представляли Анатолий Толстоухов (Партия регионов), Кирилл Куликов (НУ-НС), Александр Логвиненко (БЮТ) и Александр Голуб (КПУ).



Скриншот с почты террориста Бабакова

Понятно, что все организованные рашистами мероприятия были направлены исключительно на то, чтобы мировое сообщество "простило" Москве совершенные преступления. В отчетах после поездок военные преступники указывали, что украинские представители якобы характеризовали события 2008 как агрессию Грузии и поддерживали действия Кремля. Понятно, что подобные изречения транслировались зарубежными СМИ на западную аудиторию, распространялись российскими дипломатами.

... украинские участники делегации однозначно охарактеризовали инициированные грузинским правительством трагические события августа 2008 года как агрессию, сопровождавшуюся геноцидом народа Южной Осетии, и выразили поддержку осетинскому народу и действиям России по восстановлению Республики.

Отчет из переписки Бабакова об использовании украинских нардепов для оправдания агрессии против Грузии / Скриншот с почты рашиста

В конце концов, вместе с другими задействованными Путиным и компанией средствами такой подход привел к получению Россией индульгенции по нападению на другие государства. Путин и другие деятели военно-политического руководства страны-бензоколонки осознали, что в случае распространения их агрессии цивилизованные страны не будут принимать решительных мер. Так что фактически с того момента началась подготовка к оккупации Украины.

При этом, уже в середине 2000-х у населения России существовал четкий запрос на агрессивную захватническую политику Москвы, а Кремль имел все инструменты для влияния на международную реакцию на его преступления. Russia Today и другие псевдоСМИ имели возможность влиять на мнения масс в странах Америки и Европы, в этих регионах действовали сети лоббистов и шпионов типа Марии Бутиной . Кроме того, рашисты вполне удачно координировали деятельность своих агентов, живших за границей с помощью различных организаций типа россотрудничества, торговых представительств, международного совета российских соотечественников и тому подобное.

Последним сообществом, созданным еще в 2002 году, руководил Александр Бабаков. Так что именно его можно считать напрямую причастным к различным диверсиям, пророссийскому лобби и использованию выехавших за границу для продвижения интересов Кремля.

Конечно, кроме непосредственного влияния на страны Запада Москва оказывала немалое давление и на соседние государства: путем подкупа агентуры, экономической агрессии и шантажа. Формирование почвы для непосредственного начала агрессии оккупанты начинали за много лет до запланированного времени "Х".

Например, отчеты о "бандеризации" и "разгуле нацизма" в Украине, а также о том, как от этого "страдают крымчане", Бабаков подавал своему руководству еще в 2008. Впоследствии именно эти басни станут формальными причинами для "защиты русскоязычного населения" и начала вторжения рашистов в Крым и Донбасс. А через 8 лет после этих событий захватчики начнут полномасштабную войну, чтобы уже окончательно оккупировать Украину.



Подготовка основы для войны с Украиной продолжалась с 2008 года / Скриншот с почты рашиста Бабакова

Кремль пытался спровоцировать сепаратизм на Закарпатье еще в 2014-м

Когда военные преступники уже захватили Крым и спровоцировали масштабные протесты в регионах на Востоке и Юге Украины, где позиции пророссийской агентуры были наиболее мощными, в Кремле мечтали о создании так называемой "Новороссии". Москва действительно считала, что ей удастся реализовать проект разделения Неньки на три части.

Согласно мечтам рашистов, левобережная часть Украины вместе с Одесской и частично Николаевской и Херсонской областями должна отойти под их протекторат. Также в Кремле хотели, чтобы часть западных регионов перешла под контроль Венгрии, а та маленькая часть, которая останется от нашего государства, должна потерять свою субъектность и постоянно находиться под давлением Москвы.

Именно с такой идеей носились кураторы проекта Новороссия еще задолго до того, как этот термин начали продвигать на пропагандистских телеканалах. Однако отдельные маргинальные политики, фанаты евразийства и идей Дугина достаточно активно готовили народ к разрешению общественных конфликтов. К примеру, псевдоактивисты с флагами "ДНР" появлялись в Киеве в 2007 году. В то же время в Донецке, Луганске и Севастополе существовали отдельные ячейки всевозможных "Русских блоков", задачами которых был набор пророссийски настроенных мужчин.



Символика "ДНР" на Майдане в 2007 году / Фото из соцсетей

Ближе к 2014 году деятельность сепаратистских группировок становилась все более активной и наглой. Местные политики все чаще провозглашали речи о "киевском режиме", "бандерах" и "притеснении русского языка". В массы выдавали видеоролики о том, как в 2015 году Украина погрузилась в гражданскую войну, и где повстанцы с Донбасса захватывают Киев. Словом, россияне активно работали над тем, чтобы в нужный момент на улицы вышло как можно больше людей, которые захватывали бы админздания и танцевали под дудочку Москвы с требованиями "прекратить кормить Киев".

Смотрите видео о "гражданской войне в Украине", снятое коммунистами в 2012 году:

Так что совсем не удивительно, что во время Революции достоинства рашистам удалось поднять определенную категорию населения. Особенно на фоне "мирного" захвата Крыма и веры в то, что Путин аннексирует все отделяющиеся от Украины территории. Однако в Москве просчитались, решив, что жители южных и восточных регионов в своей массе действительно поддержат сепаратистские идеи. Кроме того, как выяснилось, в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Запорожье у оккупантов не было критического большинства подконтрольных себе агентов среди местных силовиков и представителей власти, тогда как в Донецкой и Луганской области предателей Украины из числа правоохранителей было очень и очень много. И хотя уже в мае 2014 было понятно, что России с ее группировками казаков-диверсантов не удастся довести уровень конфликта в большинстве левобережных регионов до того уровня, который хотелось, в Кремле все еще мечтали о "Новороссии". Со всех площадок рашистские дипломаты несколько лет кричали о каком-то несуществующем "народе Юго-Востока", рассказывали о том, что за всеми сепаратистскими движениями якобы вообще не торчат уши Москвы, а также пытались навязать Украине отказ от курса на евроинтеграцию.

Чтобы придать несуществующему квазиобразованию любую легитимность, в Кремле даже заморачивались с созданием соответствующей партии. С программой и уставом.



Бабаков принимал участие в неудачной реализации проекта "Новороссия" / Скриншот с почты рашиста

Кроме того, российские власти пытались спровоцировать проявления сепаратизма и на Западе Украины. В частности – на Закарпатье. Опираясь на абсолютно подконтрольную Кремлю организацию "Сейм подкарпатских русинов", Москва пыталась пропагандировать идеи необходимости защиты народности от "киевского режима".

Чтобы привлечь внимание к проблеме, которой на самом деле не существовало, Бабаков через совет российских соотечественников организовывал проведение международной конференции в Нью-Йорке на базе ООН. Помогали ему в этом деятели РПЦ, работники МИД, а также представители действующих за деньги рашистов русинских организаций из Венгрии, Сербии, Австрии и Словакии.

Организацию подобной конференции в Нью-Йорке на площадке ООН готов взять на себя Международный совет российских соотечественников, который имеет ассоциированный статус при Департаменте общественной информации ООН и своих представителей, аккредитованных при Департаменте. Содействие в организации мог бы оказать Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за границей.



Письмо об использовании ООН в качестве площадки для поддержки сепаратизма на Закарпатье / Скриншот с почты Александра Бабакова

Где Россия, там геноцид

Понятно, что после оккупации Крыма и части Донбасса после так называемой "русской весны" на временно неподконтрольных Киеву территориях начались массовые этнические чистки, перераспределение бизнеса и безумные волны тяжелых преступлений. Местные боевики, российские оккупанты и отряды казаков-добровольцев грабили, насиловали и убивали, пользуясь своей полной безнаказанностью.

При этом работники ФСБ и других карательных отрядов устраивали охоту на любых лиц, не поддерживавших оккупацию украинских территорий россиянами. На полуострове военные преступники занимались отдельными гонениями крымских татар. Рашисты сажали представителей этого народа за решетку под вымышленными предлогами, похищали и пытали проукраинских настроенных людей, чтобы заставить их сотрудничать с Москвой или выехать на подконтрольную Киеву территорию.

Фактически же тогда, в далеком 2014-м, Россия проводила политику геноцида в Крыму и на Донбассе. Исключительно по признакам причастности к этническим группам военные преступники запретили деятельность Меджлиса и Курултая.

Перед этим, к примеру, Бабаков, как и многие из других наделенных полномочиями рашистов, выступали с инициативой создания "аналогичных российских представительств". Мол, если татары каким-то образом будут отстаивать свои права, их требования будут звучать не так громко на фоне предложений россиян и греков.

Более того, захватчики собирались под предлогом защиты прав россиян и достижения межнациональной гармонии проводить круглые столы с привлечением политиков из стран Европы. Разумеется, речь идет исключительно о подконтрольных Кремлю деятелях типа Марин Ле Пен, Сильвио Берлускони, Виктора Орбана и других друзей Путина.

Как крупнейший народ региона, россияне, как и другие народы (греки), могут потребовать учитывать их мнение по вопросам регионального гуманитарно-политического развития. В случае реализации подобных мер требование крымских татар о признании их территориально-культурной автономией Крыма станет одним, наряду с другими – требованием Российского Вече и Греческого Ареопага.

Планы уничтожения Меджлиса под предлогом защиты россиян / Скриншот с почты Александра Бабакова

Конечно, подобная инициатива никак не могла привести к какой-то межнациональной дружбе, ведь идея рашистов заключалась совсем в другом – геноциде крымских татар с декларированием благих намерений.

То же самое происходило и на Донбассе с теми, кто не относил себя к россиянам. Однако мольбы о помощи от украинцев и киевской власти мир тогда не услышал, поскольку громче о "бамбит дамбас" вопили рашисты. Меркель и Обама хотели увидеть мир в глазах Путина, игнорировали настроения шовинизма внутри российского общества. И это привело к тому, что 8 лет спустя рашисты решились попытаться уничтожать Украину отнюдь не гибридным путем.