Тот, кому доверяет Путин Как и благодаря кому Россия навязывала Украине энергозависимость

Заместитель руководителя госдумы России Александр Бабаков может без преувеличения претендовать на звание одного из самых влиятельных рашистов. Он является членом комитета по международным делам, ответственным за развитие организаций оборонно-промышленного комплекса страны-террориста, а также куратором агентурной сети россиян за границей.

Кроме того, военный преступник является одним из лидеров бандитской группировки "Лужники", куда входят олигархи Евгений Гинер и Михаил Воеводин, автором многих идей относительно того, как надо уничтожить Украину, ярым адептом российского шовинизма и настоящим финансовым аферистом.

Благодаря абсолютной беспринципности и умению выслуживаться, Бабаков смог сделать достаточно яркую политическую карьеру и фактически вручную руководить деятельностью многих российских отраслей. Следуя политике партии, депутат-рашист стал и заместителем председателя комиссии совета директоров "Газпрома", и вошел в правительственную комиссию по вопросам дерибана социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, получил на откуп Тамбовскую область. Кроме того, деятель стал куратором развития российского ВПК, своеобразным носителем-продвиженцем отвратительного "русского мира" в Африке, Азии и странах Запада, а параллельно с этим – "инвестором" в энергетику Украины.

Находясь под санкциями почти во всем мире, военный преступник ходит на пропагандистские каналы и призывает к уничтожению Украины, участвует в приобретении Россией ведущих СМИ в странах Европы, а также борется с конкурирующими элитами за возможность воровать из бюджета триллионы рублей. За многочисленные проявления агрессии в отношении Украины украинские правоохранители открыли против него ряд уголовных производств. Так, работники СБУ и следователи ГБР инкриминируют путинскому приспешнику посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины сразу по нескольким эпизодам. Кроме того, деятель проходит по делу об оправдании российской агрессии.

Подтверждение известных фактов, а также множество новой информации о деятельности подсанкционного террориста редакция 24 Канала нашла в дампе электронной почты Александра Бабакова, который предоставили нам хактивисты команды "Кібер Спротив". Исследовав почти 13 тысяч писем преступника, мы выяснили, как Россия контролировала украинских нардепов для оправдания своей агрессии против Грузии, выстраивала влияние на общественные мнения в цивилизованных странах, а также лишилась, вернула, а впоследствии снова потеряла рычаги экономического давления на наше государство в энергетической сфере. Подробнее об этом – читайте в ряде наших материалов, посвященных преступной деятельности одного из самых влиятельных путинских приспешников.

Украину пытались вторично подсадить на электрический крючок

Тактикой подсаживания других стран на "энергетическую иглу" для получения от этого дивидендов, политических бонусов и рычагов влияния рашисты пользовались практически всегда. Очень ярко последствия такого подхода можно было наблюдать в Германии, где откровенно подкупленные скидками на газ и большими деньгами политики годами становились на сторону Москвы. Так, по требованию Путина, Ангела Меркель в 2008 году закрыла Украине дверь в НАТО. Через 6 лет она блокировала наложение серьезных санкций на Россию за оккупацию Крыма и развязанную на Донбассе войну.

Бывший канцлер Германии не давала США приобщаться к переговорным процессам, вводила в минские переговоры кума Путина Виктора Медведчука и вообще сделала действительно многое, чтобы ослабить Европу и обеспечить поддержку военных преступников. Рашисты же заваливали немцев обещаниями непрерывных поставок самого дешевого газа, предлагали многим политическим деятелям после выхода на пенсию занимать должности-синекуры во всевозможных "Роснефти" или "Газпромах".

Даже после совершения огромного количества военных преступлений, когда у всех уже было понимание того, что Россия является страной-террористом, не придерживающейся взятых на себя обязательств, Берлин не оправился от заигрывания с бункерным фюрером и собирался с головой отдаться Кремлю, инвестировав в "Северный поток – 2", – проект, имевший исключительно политические цели для Москвы, чтобы через Германию связать руки Европе и получить индульгенцию на полномасштабную войну с Украиной, захват Латвии, Эстонии и Литвы и другие преступления.

Влияние Путина на Берлин было таким мощным, что Олаф Шольц до сих пор не может избавиться от опасений и, например, поддержать вступление Украины в НАТО. Или передать Киеву дальнобойные ракеты. Даже после того, как россияне взорвали газопроводы, а ЕС ввел эмбарго на покупку энергоносителей у рашистов. Словом, в Кремле умели привязывать страны с их сферой интересов к себе, а Украина, разумеется, была для захватчиков приоритетом №1. Так что интерес к привязке нашего государства к себе россияне проявляли всегда. Еще в конце 90-х и начале 2000-х российские олигархические банды начали активно участвовать в приватизации украинских объектов энергетики.

Именно так в 2001 году в Украину вошли представители банды "Лужники". Создав компанию VS Energy, Гинер, Воеводин и Бабаков через подставных лиц выкупили у государства "Севастопольоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "Николаевоблэнерго". Кроме того, эти российские деятели стали еще и владельцами почти 20% акций "Хмельницкоблэнерго".

То есть фактически благодаря приватизации, Украина сама сдала рашистам контроль над 7 распределительными компаниями, принадлежащими к критической инфраструктуре. Российские олигархи получили не только средство для получения миллиардов долларов прибыли, но и возможность шантажировать наше государство.

Поскольку юридически "предприниматели" оформили ценные бумаги на компании из Нидерландов и Словакии, доказать, что именно они владеют облэнерго, было очень сложно. Сделать это и отобрать у рашистов предприятия государство смогло только в конце 2022 года. Впрочем, влияние России на наш энергорынок заключалось не только в непосредственном владении ими украинскими компаниями.

Еще со времен СССР энергетические системы России, Украины и Беларуси были частью одной большой сети. Поэтому Москва, пользуясь политическим влиянием, а также имея достаточно объектов генерации, тем или иным способом заставляла Киев покупать у нее мегаватты. Такая ситуация на рынке сохранялась вплоть до начала войны в 2014 году. Лишь после этого во властных кабинетах задумались о том, насколько серьезно наше государство зависит от россиян, и понемногу начали сворачивать импорт электроэнергии из страны-агрессора. Чтобы практически отказаться от покупки мегаваттов у рашистов, ушло почти 3 года.



Импорт и экспорт электроэнергии по Украине с 2014 по 2022 годы / Инфографика "Слово и дело"

Понятно, что отказ Украины от приобретения электроэнергии отнюдь не устраивал Москву, ведь речь шла как о сотнях миллионов долларов, так и о сохранении серьезной возможности для шантажа Киева. Возможность восстановить утраченные позиции появилась у преступников в 2019 году. В мае того года на почту Бабакову поступило письмо с заголовком "О целесообразности поставок электроэнергии в Украину". В нем указано, что благодаря запланированному переходу на новую модель рынка для россиян открывается возможность снова торговать мегаваттами с наценкой почти в 46%. При этом для депутата-олигарха расписали и схему продажи электроэнергии, согласно которой покупателем-резидентом должно стать ООО "Новая Энергетическая Компания" (принадлежит ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом которого является экс-глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка).

Возможный объем поставок электроэнергии при целевой доле рынка до 10% (чтобы не вызвать дополнительных вопросов у Антимонопольного комитета): что эквивалентно 1 млрд. кВт*ч. в месяц или 12 млрд. кВт*ч. в год. Ожидаемый маржинальный доход по конкурентноспособной цене оптового рынка 3000 руб. за 1 МВт*ч, за вычетом операционных расходов и обязательных налогов будет составлять 600 миллионов рублей в месяц, что эквивалентно 240 миллионам гривен, 9 миллионам долларов, 8 миллионам евро в месяц.



Письмо от 29.05.2019 Александру Бабакову о схеме возобновления продажи электроэнергии Украине / Скриншот с почты рашиста

Как показала практика, рашистам вполне удалось стать продавцами электроэнергии в нашем государстве. Инициатором их возвращения был глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, который объяснял потребность во втором заходе рашистов на рынок необходимостью конкуренции.

Любая зависимость от россиян в энергетическом плане, а также наличие общей с Москвой сети вполне могло бы обернуться для Украины невероятной трагедией во время полномасштабного вторжения. Ведь тогда преступники были бы способны создать жесткий дефицит и вообще "положить" всю систему без бомбардировок наших ТЭЦ.

Однако, к счастью, в полночь 24 февраля 2022 года, за несколько часов до нового нападения, наше государство отсоединилось от энергосистем России и Беларуси, благодаря чему вторично соскочило с "электрического стула" страны-агрессора.

"Газовая игла" сломалась после 2014 года

Из-за того, что у Украины есть достаточная сеть как генерации, так и распределения электроэнергии, зависимость от российских мегаватт, по большому счету, никогда не была очень критической. А вот в ситуации с газом все было гораздо печальнее для Киева. Будучи единственным поставщиком "голубого топлива", Россия шантажировала наше государство еще в начале 90-х.

Так, в 1995 году "Газпром" впервые в истории остановил поставки газа в Украину из-за долгов, требовал в ответ рассчитаться имущественными правами на предприятия и газопроводы. В 1999 году Киев передал рашистам стратегические бомбардировщики – 8 самолетов Ту-160 и 3 Ту-95МС в качестве частичного расчета за предыдущие неоплаты. Россияне продолжали поставлять "голубое топливо" в долг, прекрасно зная, что когда-нибудь используют это против Украины. Это время наступило в 2004 году, после того, как народ Украины сделал выбор в пользу европейского развития.

С момента победы на выборах президента Виктора Ющенко рашисты использовали "газовую иглу" как серьезное оружие. В 2005 году страна-бензоколонка потребовала, чтобы цены на энергоноситель были приближены к европейским – почти 250 долларов за тысячу кубов. Когда Украина не согласилась со столь стремительным ростом цен, Россия снова прекратила поставки, цинично обвинив Киев в несанкционированном отборе предназначавшегося европейцам газа. Через трое суток стороны договорились о соглашении, однако для Украины оно не было выгодно.

Следующий большой этап агрессивных действий россиян произошел в 2009 году, когда благодаря договоренности тогдашнего премьера Юлии Тимошенко с Путиным было подписано два откровенно грабительских договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Первый документ обязывал украинскую компанию покупать газ по совсем нерыночным ценам по формуле "бери или плати".

обязывал украинскую компанию покупать газ по совсем нерыночным ценам по формуле "бери или плати". Второй – налагал требования к российскому гиганту поставлять через нашу трубу определенное количество "голубого топлива" в Европу (и его рашисты традиционно нарушили).

Через год, чтобы как-то смягчить условия, правительства двух государств договорились о скидке в 100 долларов в обмен на разрешение пребывания Черноморского флота в Крыму на следующие 25 лет. Это дало рашистам возможность не только грабить Украину, но и оккупировать полуостров.

Лишь после начала военной агрессии Москвы Киев начал выстраивать механизм отказа от российских энергоносителей. Когда в 2015-м "Газпром" в очередной раз пытался разыграть газовую карту, Украина была к этому готова и соскочила с "газовой иглы", наладив реверсивные поставки из стран Евросоюза. Более того, через несколько последующих лет "Нефтегаз" смог несколько раз победить "Газпром" в международных судах и заставил россиян заплатить за обман и нарушение.

Отсоединение от российского рынка рашисты в своих внутренних документах оценивали как собственное поражение. Так, в одном из писем, адресованных Бабакову в 2019 году, указано, что Украина так или иначе активно замещала российский газ, перестала зависеть от необоснованной ценовой политики агрессора, а сам "Газпром" в результате терял по 3 миллиарда долларов в год.

Тем не менее, согласно переписке Бабакова, рашисты хотели наладить поставки топлива в Украину не напрямую, а через европейского трейдера.

В то же время не существует никаких препятствий (ни политических, ни юридических, ни финансовых) для продажи Газпромэкспортом газа избранному европейскому трейдеру на следующих контрактных условиях: базис поставки DAP граница РФ – Украина…



Документ с анализом потерь России из-за того, что "Нафтогаз" прекратил покупать газ у "Газпрома" / Скриншот письма с почты Александра Бабакова

По словам экспертов, вышеуказанная схема описывает собой модель передачи газа от "Газпрома" неизвестной европейской компании на восточной границе Украины. Если речь идет об импорте энергоносителей для Киева, то таким образом этот механизм фактически повторял бы работу RosUkrEnergo, когда импорт заходил через посредника. При этом не исключено, что рашисты надеялись наладить очередную схему с попыткой коррумпировать украинских чиновников.

Впрочем, как показала практика, найти варианты, при которых Россия могла бы так или иначе надолго продвинуться на наш газовый рынок, приспешники бункерного фюрера так и не смогли. А вскоре рашисты вообще потеряли всех своих крупнейших клиентов, что непременно приведет к банкротству "Газпрома". Ведь так бывает, когда ты 20 лет строишь себе имидж наиболее надежного поставщика энергоносителей в мире, но ведешь себя как гопник.

Рашисты всю свою новейшую историю преследовали только две цели: набивать бюджет кровавыми нефтедолларами и укреплять политическое влияние на мир – чтобы в любой момент они могли сказать глубоко обеспокоенным европейцам, мол, если не снимете санкции, оставим всех в холоде, а Германию еще и без экономики, ведь перекрытие трубы будет равно остановке многих заводов.

Такой шантаж работал долгие годы, Москва могла держать двери для ЕС и НАТО для Украины закрытыми, убивать немецких граждан в Берлине, но при этом не иметь для себя никаких серьезных последствий. Впрочем, стоило всего один раз в качестве шантажа остановить самый мощный газопровод, как чудом выяснилось, что без российских энергоносителей вполне могут существовать даже самые большие поклонники Путина.

Более того, как следствие неудачи бункерный фюрер получил и изменение стратегии стран Евросоюза относительно отказа от российского газа, и запрет для этих государств на приобретение нефти, да еще прайс кэп в придачу. А чтобы европейцы, обязательства перед которыми россияне смыли в унитаз, не приговорили Россию к миллиардным компенсациям ущерба, Кремль взорвал оба "Северных потока". Мол, мы бы всего придерживались, но то мешали санкции, то неизвестные диверсанты.

Россия сохраняет мощные проекты в Европе

Однако далеко не все государства в Европе отказались от экономического сотрудничества с кровавым режимом Путина. В основном речь идет о некоторых балканских странах и Венгрии, чьи лидеры остаются фанатами рашистской политики уничтожения мира. Так, Виктор Орбан, получающий российские энергоносители благодаря исключению из санкционного списка нефтепровода "Дружба", постоянно придерживается антиевропейской политики, продвигая кремлевские нарративы. Венгерский премьер, будучи ярым поклонником друга-похитителя детей, регулярно втыкает палки в колеса поддержки Украины, блокирует принятие решений о санкциях или просто требует, чтобы Киев уступил свои территории "ради мира".

Недалеко от Орбана ушел президент Сербии Александр Вучич. Разница между ними лишь в том, что Белград до сих пор не является частью ЕС, поэтому имеет значительно меньше возможностей вредить Украине. Сербы и венгры поддерживают Россию и считают ее надежным партнером-поставщиком энергоносителей, однако даже они пытаются диверсифицировать поставки газа из Москвы. Венгрия хочет начать закупать "голубое топливо" у Катара, а Сербия – у прозападной Черногории. Тем не менее, существуют и страны, которые, несмотря на все перипетии на газовом рынке, наоборот усиливают свою связь с россиянами. К примеру, Босния и Герцеговина.

Так, в переписке Бабакова от 30 сентября 2022 указано, что рашисты планируют реализовать проект развития газотранспортной системы БиГ, чтобы захватить часть рынка и минимизировать конкуренцию от строительства трубопроводов хорватами. Такое решение, согласно комментариям российских специалистов, должно было "снять головную боль" руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, а также подготовить плацдарм для достижения стратегических целей.

Участие в строительстве газопроводов в Боснии и Герцеговине должны принимать государственные компании Венгрии и рашистская "Зарубежнефть".



Венгерская государственная компания согласилась сотрудничать с рашистами по проекту развития ГТС в Боснии и Герцеговине / Скриншот с почты российского преступника

Сам проект, согласно его презентации, состоит в строительстве прямого газопровода, соединенного с "Южным потоком", построении инфраструктуры для производства и реализации сжиженного и сжатого газа, а также непосредственно развитии обеспечения газоснабжения для населения и индустриальных объектов.



Планы россиян по развитию своего газового бизнеса в Боснии и Герцеговине / Скриншот с почты российского террориста Бабакова

Так что, несмотря на все совершенные рашистами в Украине военные преступления, ненадежность их как партнеров, а также использование Москвой энергоносителей в качестве политического оружия, в Европе до сих пор остаются действующими некоторые проекты "Газпрома" и его "дочек".

А наиболее интересен тот факт, что пока топовые политики и менеджеры страны-бензоколонки пытаются реализовать многомиллиардные проекты для усиления влияния в западных странах, миллионы россиян сидят без газа. Ведь за более чем 20 "жирных" лет Москва не смогла выделить деньги для прокладки труб в бараки своего населения. Мол, газификация – это слишком дорого, пусть лучше запасаются дровами и собирают валежник.



В "Газпроме" были триллионы, но не выделяли ни копейки для газификации российской глубинки / Скриншот с почты террориста Бабакова

Но ведь все годы экономического расцвета России до 2022 года жителям болот было глубоко наплевать на то, в каком дерьме они живут. Они смотрели разнообразные пропагандистские шоу, где рассказывали об упадке Запада и величии их родины, ненавидели украинцев и не были обеспокоены тем фактом, что, несмотря на сумасшедшие доходы от нефтедолларов, власти не сделали даже простейших вещей. В стране-бензоколонке почти не открывали школы, не строили дороги и не развивали отдаленные от Москвы и Санкт-Петербурга города. Государство с крупнейшими в мире ничем не подкрепленными амбициями падало в экономическую пропасть, поскольку не производило ничего, кроме энергоносителей и ракет.

Однако с доходами за продажу нефти и газа рашистам теперь так или иначе приходится проститься, а вот ракеты оказались совсем не столь эффективными, как рассказывали по телевизору.

Кремль провалился как в военном смысле, так и в дипломатическом. Потерял главные рынки сбыта оружия и показал всему миру, что его армия вообще не способна даже в теории сравниваться с силами НАТО.

В экономике государства, которую перевели на военные рельсы, происходит полный хаос, ведь прибыли просто негде взять, а финансирование боевых действий занимает просто львиную долю бюджета. Но при этом кремлевские власти даже не пытаются смягчать социально-экономические удары для населения. Напротив, чтобы народ не взбунтовался здесь и сейчас, политическая элита России сжигает резервные фонды для того, чтобы истинная боль от последствий действий Путина стала ощущаться позже. И это наголову убивает любые надежды на то, что страна-террорист оправится от последствий ее нападения на Украину. Однако элиты будто по инерции продолжают тратить отнюдь не лишние миллиарды на зарубежные проекты почти обанкротившегося "Газпрома" в надежде непонятно на что.