Воевал с врагом с первых дней: в Запорожье погиб депутат из Хмельнитчины Александр Бобров

8 июня вблизи населенного пункта Новоданиловка в Запорожье погиб Александр Бобров. Защитник родом из города Полонное Хмельницкой области.

О трагическом известии сообщил мэр города Франц Скрымский. До полномасштабного вторжения Александр работал депутатом Полонского городского совета и встал на защиту Родины с первых дней войны.

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Что известно о жизни Героя

Александр Бобров воевал в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". До полномасштабного российского вторжения мужчина активно работал на благо общества в родном городе Полонное, возглавлял в горсовете фракцию партии "Гражданская позиция".

Его коллега Любовь Борозенная опубликовала прощальный пост в фейсбуке.

Саша любил Родину и стоял на защите ее суверенности с 90-х годов, поэтому с первых дней войны, не колеблясь, пошел в территориальную оборону, а затем на фронт. Ценой своей жизни он совершил наибольший подвиг настоящего мужчины – отдал жизнь за Родину,

– говорится в сообщении.

На войне погиб Александр Бобров / Фото из фейсбука Борозенной

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Александра Боброва. Вечная память Герою!

О чине захоронения защитника городской голова пообещал сообщить дополнительно.

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