Воевал с врагом с первых дней: в Запорожье погиб депутат из Хмельнитчины Александр Бобров
Источник:Франц Скрымский
8 июня вблизи населенного пункта Новоданиловка в Запорожье погиб Александр Бобров. Защитник родом из города Полонное Хмельницкой области.
О трагическом известии сообщил мэр города Франц Скрымский. До полномасштабного вторжения Александр работал депутатом Полонского городского совета и встал на защиту Родины с первых дней войны.
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Что известно о жизни Героя
Александр Бобров воевал в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". До полномасштабного российского вторжения мужчина активно работал на благо общества в родном городе Полонное, возглавлял в горсовете фракцию партии "Гражданская позиция".
Его коллега Любовь Борозенная опубликовала прощальный пост в фейсбуке.
Саша любил Родину и стоял на защите ее суверенности с 90-х годов, поэтому с первых дней войны, не колеблясь, пошел в территориальную оборону, а затем на фронт. Ценой своей жизни он совершил наибольший подвиг настоящего мужчины – отдал жизнь за Родину,
– говорится в сообщении.
О чине захоронения защитника городской голова пообещал сообщить дополнительно.
Болезненные потери Украины на войне
- 7 июня Украина понесла невосполнимую потерю, ведь захватнические войска отобрали жизнь у воина Сергея Довганя. Ему только недавно исполнилось 38 лет.
- Россия убила спасателя 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Михаила Пискуна. Ему было 29 лет.
- В Донецкой области погиб 36-летний воин из Волыни Владимир Вавелюк. О его смерти сообщили 5 июня. Боец был матросом морской пехоты и получил минометное ранение, которое было не совместимым с жизнью.
- Также на войне с русскими оккупантами погиб украинский воин Сергей Зелинский. Военный погиб 4 июня под Бахмутом Донецкой области.